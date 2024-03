Zanjo ponoreli Hrvati, zdaj Slovenci že skoraj razgrabili karte za to Srbkinjo

Aleksandra Prijović je trenutno eno izmed najbolj vročih glasbenih imen na Balkanu. Srbska glasbenica, ki polni dvorane na našem prostoru, bo imela 10. maja koncert tudi pri nas, natančneje v ljubljanskih Stožicah. Za ta koncert je veliko zanimanja. Po poročanju Eventima je v manj kot 24 urah prodala več kot šest tisoč vstopnic. Te so šle sicer v prodajo 13. marca, v času pisanja tega članka pa jih je še bilo nekaj na voljo.

Na njenem koncertu v Stožicah bo parter nekoliko spremenjen. Na njem bomo postavljene mize za 6, 7 in 8 oseb. Vsi, ki bodo zakupili posamezno mizo, bodo morali kupiti tudi en »boat«.

Kot smo že poročali, je Prijovićeva v decembru razprodala kar pet koncertov v Areni Zagreb in tako podrla rekord te arene. Vstopnice za prve tri koncerte so bile razprodane v le 24 urah. Vseh pet koncertov se je razvrstilo v zelo kratkem času, od 1. do 6. decembra.

Obrnili smo se na Eventim in jih vprašali, ali se morda tudi v Stožicah načrtuje še kakšen njen koncert. Kot so nam dejali, bo organizator razmislil o dodatnem terminu, če bo prvi koncert razprodan.

Glede na to, da se vstopnice za prvega dobro prodajajo in bo, kot kaže, razprodan, torej lahko pride do drugega. Se pa vstopnice za prvi koncert še vseeno ne prodajajo tako dobro, kot so se tiste za košarkarski spektakel Gorana Dragića. Te so bile neverjetno hitro razgrabljene.