Slovo filmskega fotografa

Na svojem domu v Chicagu je minulo soboto za rakom na trebušni slinavki umrl znameniti fotograf, 87-letni Steve Schapiro. Skozi svoj objektiv je ovekovečil tako pomembne družbene prelomnice v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot številne znane osebnosti s področja politike, kulture, športa in zabave. Velik pečat je pustil tudi v filmskem svetu.

Rojen v New Yorku je fotografijo odkril že pri devetih letih in se kmalu zatem odločil, da življenje posveti fotoreporterstvu. Njegov vzornik je bil Francoz Henri Cartier-Bresson, začetnik t. i. ulične fotografije, slikar in igralec v nekaj filmih Jeana Renoirja, toda poklica se je izučil pod taktirko rojaka Williama Eugena Smitha, ki je med drugim zaslovel s fotoreportažami iz druge svetovne vojne.

Robert de Niro v Taksistu Foto: steveschapiro.com

Schapiru je podaril svoje bogato tehnično znanje in ga spodbudil h kreiranju lastnega fotografskega izraza. Očitno uspešno, saj je Steve že kmalu potem, ko je leta 1961 postal svobodnjakar, začel objavljati v revijah, kot so Life, Newsweek, Vanity Fair, Sports Illustrated, Time in Paris Match. V tistem obdobju je našel navdih tudi v velikih družbenopolitičnih spremembah v ZDA. Spremljal je, denimo, Roberta F. Kennedyja na njegovi predsedniški kampanji in ovekovečil veliki marš na Washington, eno od manifestacij, s katerimi so se Afroameričani borili za državljanske in ekonomske pravice.

V sedemdesetih letih je Schapiro vso pozornost usmeril v kinomatografijo. Ustvarjal je plakate in reklamne fotografije za hollywoodske filme in studio Paramount Pictures ga je najel za uradnega fotografa. Snemanja poznejših velikih uspešnic, kot so Polnočni kavboj z Dustinom Hoffmanom in Jonom Voightom, Boter z Marlonom Brandom, Alom Pacinom, Jamesom Caanom in Robertom Duvallom, ali Kitajska četrt z Jackom Nicholsonom in Faye Dunaway, se niso nikdar začela brez njegovega pritiskanja na fotografski sprožilec. Na snemanju legendarnega Taksista ga je zahteval celo Robert de Niro osebno.

9 let je bil star, ko se je navdušil nad fotografiranjem.

Leta 2007 je prejel nagrado Art Directors Club Cube Award za knjigo Schapiro's Heroes, v kateri je zbral portrete, med drugimi Barbre Streisand, Andyja Warhola, Muhammada Alija, Martina Luthra Kinga mlajšega, Jacqueline Kennedy Onassis, Samuela Becketta in Trumana Capoteja. Njegove fotografije so v številnih zasebnih zbirkah, a tudi muzejih Smithsonian in Getty. Za njim žalujejo žena Maura Smith, s katero sta bila poročena 39 let, in štirje otroci.