Melani Mekicar pristala v postelji (FOTO)

Fant in dekle se spoznata na predavanjih. Potem on njo povabi na večerjo, ona njega na izlet, iskrica preskoči in po nekaj mesecih druženja pristaneta v postelji. Tako je bilo nekoč. Danes se fant in dekle spoznata na tinderju, preskočita vse drugo ter pristaneta naravnost med rjuhami. Kaj to pomeni za njun odnos? Je takšno razmerje vnaprej obsojeno na propad in ali imajo moški res čustva? Na vsa ta in še vsaj tri druga vprašanja bosta odgovorila voditeljica in igralka Melani Mekicar in vsestranski ustvarjalec Žan Papič.

Dobra prijatelja bosta tokrat prvič skupaj pristala v postelji, in sicer v komediji Sam prjatla, v kateri se po burno preživeti noči odločita, da bi lahko srečanje še kdaj ponovila … In ga. Sledi razburljiv koktajl razumskih neviht, intelektualnih potresov in čustvenih poplav, naša junaka pa kljub naravnim katastrofam, značilnim za vsako normalno zvezo, vztrajata skupaj.

Melani Mekicar in Žan Papič sta samo prijatelja. FOTO: Dejan Nikolič

Povsem drugačen projekt

Za glavna protagonista, ki imata za seboj ogromno izkušenj tako pred televizijsko kamero kot pred radijskim mikrofonom, bo to povsem drugačen projekt od vseh doslej. Žan Papič je ljubljenec občinstva, ki nas je v zadnjih letih nasmejal z gledališko komedijo Fantovščina, kot član stand up predstave Ićkoti, z Gašperjem Bergantom pa sta na odre popeljala tudi enega najbolj priljubljenih slovenskih podkastov Fejmiči. Male zaslone je nazadnje osvajal kot kralj flamingov v kvizu Družinski dvoboj na Planet TV in se kot soavtor podpisal pod monokomedijo z Mojco Fatur Nikoli ni prepozno.

Papič je skupaj z Gašperjem Bergantom Slovenijo osvojil s predstavo Fejmiči. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Melani smo spoznali kot sovoditeljico oddaje V petek zvečer z Blažem Švabom, nedavno pa si je ogromno priljubljenost pridobila tudi z vlogo Nine v seriji Skrito v raju, ki je osvojila Slovenijo. V zasebnem življenju je zaljubljena v strojevodjo, o Žanu pa pravi, da sta resnično samo prijatelja.