Slovenska glasba, ki je žela uspehe na tujem, se vrača

Slovenska glasbena skupina Moulin Rouge, ki je dobila ime po pariškem zabavišču, je delovala v 80. in 90. letih, vse do leta 2006, a najbolj prepoznavno obdobje je bilo tisto med letoma 1986 in 1991, ko je Matjaž Kosi k sodelovanju povabil pevko Alenko Šmid - Čeno. Moulin Rouge je doživel velik uspeh v tujini, predvsem na Japonskem, pa tudi v Italiji, Nemčiji, Skandinaviji in ZDA. Na Japonskem je duo kraljeval na vrhu lestvic ob boku ali pred Madonno, na nekaterih lestvicah je prehitel Michaela Jacksona. Nastopila sta na številnih mednarodnih festivalih v Severni Ameriki, Evropi, na Bližnjem in Daljnem vzhodu, Tajvanu, Japonskem. ...