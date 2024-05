S seboj prinašal kaos: ta pevec je plesal po nagrobnikih in tulil v noč

Bil je divji, nepredvidljiv, s seboj je prinašal kaos. Sploh v 70. letih je bilo življenje zanj kot igra ruske rulete z alkoholom in drogami, ki jih je užival s tolikšnim zanosom, da je za marsikoga uganka, kako je še vedno živ. Povrh pa nanj že vso glasbeno pot letijo kritike o negativnem vplivu na mladino, češ da s svojo težkometalno glasbeno zvrstjo poveličuje satanizem. Vzdevek Princ teme, ki se ga je prijel, ko je bil do 1979. še prvi glas skupine Black Sabbath, je bil za Ozzyja Osbourna kot nalašč. In kot pravi Princ teme se je v smrtni tišini noči občasno odplazil na pokopališče in plesal po nagrobnikih ter kot volk zavijal v noč. »Prestrašil me je tako, da bi se lahko podelala,« je to nočno srečanje z neukročenim pevcem popisala Tiffany Murray, hčerka kuharske mojstrice Joan, ki je v ikonskem glasbenem studiu Rockfield kuhala za glasbene zvezde, kot so Black Sabbath, David Bowie in skupina Queen.

Rockerske zvezde očitno lahko naredijo marsikaj močno narobe, a se nato tudi v podobno velikem slogu opravičijo.

Tiffany ni imela običajnega otroštva. Kajti čeprav je bila dekletce kot vsako drugo ter je rada tekala po poljih domačega valižanskega podeželja in so se ji cedile sline ob materinem jabolčnem drobljencu, so se zvoki njenega podeželja mešali s kitarskimi solažami in klavirskim preigravanjem Freddieja Mercuryja, pred domom pa je lahko trčila ob nekatera največja rockerska imena. Njena mama je kuhala za slavne goste rezidenčnega snemalnega studia, kjer so se rodili nekateri kultni albumi. Zgodbo svojega eklektičnega odraščanja, polnega anekdot z rockerskimi velikani, je Tiffany zdaj popisala v spominih My Family and Other Rock Stars (Moja družina in druge rock zvezde), pri čemer ni mogla mimo nepozabnega Ozzyja. Njegovo zavijanje s pokopališča jo je sredi noči vrglo iz postelje. Tam, med nagrobnimi kamni, je plesal. »Prestrašil me je do obisti. Še danes bi bil Ozzy sredi noči na pokopališču nekaj kot iz nočne more.« A za to, da je dekletce od strahu skoraj kap, se je pevec poskušal nemudoma odkupiti. Kupil ji je poln kombi igrač! »Še danes imam tri majhne plišaste povodne konje, četudi so že obrabljeni in so jim oči že davno odpadle,« piše Tiffany in dodaja, da jo je celotna epizoda naučila, da imajo rockerske zvezde očitno dovoljenje, da lahko naredijo kaj resnično narobe, a tudi sredstva, da se nato v podobno velikem slogu opravičijo.

David Bowie je med snemanjem pozabil na hrano. FOTO: Cover Images

Ozzy na pokopališču ni njen edini spomin nanj. Včasih ga je videla in slišala, kako s francoskega balkona snemalnega studia v prazno strelja z zračno puško. »To je bilo zanj terapevtsko. A mislim, da mu danes tega ob vseh varnostnih predpisih ne bi več dovolili.«

Osbourne je v njenih očeh upravičil sloves divjega rockerskega življenja. Na drugi strani pa se Bowieja, ki je pri njih snemal album Iggyja Popa Soldier, spominja kot »tihega moškega s čudnimi očmi, ki v bistvu ni jedel«. Med glasbenim ustvarjanjem se hrane namreč skoraj nikoli ni dotaknil, pogosto pa je njeno mamo prosil za kozarec mleka. Ta njen spomin je v soglasju z zapisi pevčevega biografa Davida Buckleyja, češ da je zvezdnik živel večinoma le od mleka in zelenih ter rdečih paprik, kar naj bi bilo povezano s pevčevo močno odvisnostjo od kokaina.

V času, ko je v studiu ustvarjal Bowie, je tam živela in delala tudi glasbena skupina Simple Minds. Po Tiffanyjinih spominih so ti le redko uživali v pojedinah, ki jih je za glasbene goste pripravljala njena mama. So pa neznansko uživali v obmetavanju s hrano, zaradi česar je njeni mami nemalokrat dvignilo pritisk.