Razpis dvignil prah: Vurberški festival brez plaket?

Narodno-zabavni festivali, ki so v preteklih desetletjih predstavljali vrhunec glasbenega ustvarjanja številnih ansamblov in tudi avtorjev skladb ter prenekatere izstrelili v orbito slavnih, so zadnja leta v krizi.

K temu so veliko prispevala tudi novodobna tehnologija in zlasti družabna omrežja, prek katerih se marsikateri ansambel danes promovira in ne čuti več potrebe, da bi svojo kakovost izkazal in preveril pred strokovno komisijo na katerem od festivalov, kjer je treba skladbe odigrati in odpeti v živo in tako dokazati, da si iz pravega testa, kot radi rečemo. V teh dneh so že objavljeni nekateri razpisi za festivale, ki naj bi jih bilo letos kar deset. A organizatorji očitno spreminjajo utečene koncepte in razpisne pogoje, da bi privabili čim več zanimanja ansamblov.

31. festival bo potekal po novem konceptu.

Usklajevanje glede sprememb

Najbolj so javnost razburili z objavo razpisa člani Turističnega društva Vurberk, ki so – pod novim vodstvom – pred dnevi objavili razpis za 31. festival, ki naj bi bil v petek, 16. junija, na grajskem dvorišču v Vurberku. Kot je razvidno iz razpisa, bi po novem podelili le še dva zlata zmaja, enega za izvedbo in najboljšo skladbo ter drugega po mnenju občinstva in radijskih postaj, pri čemer bi 25 odstotkov glasov zbrali tudi prek družabnega omrežja, 75 odstotkov pa na samem festivalu.

V razpisu ni več strokovnih nagrad: plakete Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo, plakete Lojzeta Slaka za izvedbo, plakete Tineta Lesjaka in tudi ne plakete Fanike Požek in še dveh za najboljše avtorje besedil. So pa ansamblom letos obljubili povračilo potnih stroškov za prihod na festival, prvič pa ponujajo tudi denarne nagrade. A kot smo izvedeli, naj bi se organizatorji še ta teden usklajevali glede morebitnih sprememb, saj so deležni velikega pritiska z različnih strani, še posebno s strani avtorjev. Toda morali bodo pohiteti, saj prijave ansamblov pričakujejo najpozneje do 12. marca.

Ansambel Nemir je leta 2012 kot prvi na Vurberku prejel plaketo Lojzeta Slaka za najboljšo izvedbo.

Do lani so ansamblom podeljevali po tri zmaje – zlatega, srebrnega in bronastega

Ogorčenih zapisov na račun novitet na družabnih omrežjih ni bilo mogoče spregledati. Predsednik Društva pesnikov slovenske glasbe Matej Trstenjak je, denimo, zapisal: »Na dan je prišel razpis za 31. festival Vurberk, ki je izzval izjemno veliko ogorčenja, saj je, glede na pretekla leta, spremenjen v 95 odstotkih. Nekaj osnovnih sprememb: ne bo podeljena Šifrarjeva plaketa, ne plaketa Lojzeta Slaka, ne plaketa Fanike Požek in ne plaketa Tineta Lesjaka. Torej nobena nagrada avtorjem.«

Da ni mogel verjeti svojim očem, ko je prebral razpis, je zapisal tudi priznani avtor besedil Franci Smrekar, ki je pred več kot 20 leti dal pobudo, da so v Vurberku začeli podeljevati Šifrarjeve plakete, ki so bile med ansambli izjemno cenjene. »Ničkolikokrat so mi ansambli dejali, da če si kaj želijo na Vurberku, je to Šifrarjeva plaketa, ki je ena najbolj prestižnih. Za ansamble so bile tudi Slakova, Lesjakova in Požekova plaketa velika motivacija, da so se prijavili na ta odlični festival. Ne želim biti nesramen, a če bodo organizatorji ostali pri razpisnih pogojih, ki so jih objavili, bodo morda na Vurberku letos imeli dve ali tri skupine Veselih petelinčkov, ki bodo na oder prišli v strganih kavbojkah in pink copatih, ne bodo pa znali niti kljuna odpreti,« je zapisal Smrekar.

Nagrade le izvajalcem

Drugače pa meni Simon Golobič, tudi sam glasbenik, nekoč harmonikar v ansamblu Vasovalci, glasbeni urednik in zasebni arhivar slovenske narodno-zabavne glasbe.

»Morda je napočil čas, da se začnejo nagrade podeljevati izključno izvajalcem. Društvo pesnikov je zagotovo že v preteklosti zlobiralo največ podeljenih nagrad med vsemi nagradami za besedila, nihče pa na istem festivalu ni podelil nobene nagrade avtorjem melodij ali priredbo, ki je zame enakovredna nagradi za besedilo,« je zapisal v odgovor tistim, ki so skeptični do novega koncepta. In dodal, da si ansambli vsekakor zaslužijo povračilo dela stroškov, saj se vozijo na vaje in plačujejo studijske ure snemanja. »Festivala brez ansamblov ni, zato je prav, da se jih tudi nagradi. Ne nazadnje avtorji delno plačilo prejmejo že, ko predajo svoje delo, preostali dobiček pa še naprej z leti melje in izplačuje Sazas,« je zapisal Golobič.

Se bodo Fantje spod Šilentabra zapisali v zgodovino prireditve kot zadnji, ki so prejeli plaketo Jožeta Šifrarja? Dobili so jo lani.

O preostalih festivalskih razpisih bomo poročali v prihodnjih tednih. Dodajmo le to, da so prvo in tudi drugo plaketo Jožeta Šifrarja, ki je bila na vurberškem festivalu prvič podeljena leta 2001, prejeli Modrijani, v naslednjih letih pa še ansambli Pogum, Rubin, Spev, Storžič, Orion, Vrt, Akord, Naveza, Bitenc, Veseli Dolenjci, Popotniki, Vikend, Glas, Navihani muzikanti, Tik-Tak, Klateži, Špadni fantje, Pik in lani Fantje spod Šilentabra. Plaketo Lojzeta Slaka so začeli podeljevati leta 2012, ko so jo prvič prejeli člani ansambla Nemir, nato pa še Biseri, Pajdaši, Žargon, Zadetek, Tik-Tak, Boršt, Špadni fantje in lani ansambel Dar. Prav tako so do lani ansamblom podeljevali po tri zmaje – zlatega, srebrnega in bronastega.