Presenečeni boste: to je Jennifer Lawrence obula za rdečo preprogo

Estradniki so na svečanih prireditvah radi elegantno oblečeni. Zdi se skoraj neverjetno, da bi koga od njih videli na rdeči preprogi v japonkah, a ravno to se je zgodilo na filmskem festivalu v Cannesu. Priljubljena ameriška igrala Jennifer Lawrence je obiskovalce festivala presenetila, saj se je prikazala v tem poletnem obuvalu.

Po poročanju youtube kanala Entertainment Tonight je igralka poleg omenjenih japonk nosila tudi obleko znamke Christian Dior ter ogrlico iz diamantov. Ta obleka in ogrlica gresta odlično skupaj, ali se jima dobro podajo tudi japonke, pa presodite sami.

Kako je bila Jennifer videti z japonkami, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Jennifer Lawrence velja za eno izmed najbolj zaželenih filmskih igralk. Do danes je posnela kar nekaj dobrih filmov. Od zadnjih sta med gledalci zelo dober vtis pustila Don't Look Up, v katerem je nastopilo še nekaj drugih zvenečih imen (Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill...), ter znanstvenofantastična ljubezenska drama Passengers.