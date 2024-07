Poslovil se je legendarni slovenski DJ, ki je pri nas pustil velik pečat

Zaradi posledic hude bolezni je v bolnišnici pred dnevi umrl legendarni DJ Dejan. Vest, da je odšel velik ljubitelj glasbe, je Istrane zelo prizadela. Glasbeno kariero je Koprčan na klin obesil leta 2017, začel intenzivneje slikati ter se zaposlil v Luki Koper, kjer je delal, dokler ga niso invalidsko upokojili. Multipla skleroza, s katero se je boril Dejan Nastić, ga je zadnje leto priklenila na posteljo, pred dnevi pa se mu je stanje močno poslabšalo; odpeljali so ga v izolsko bolnišnico, kjer je umrl.

Bolehal je za multiplo sklerozo. FOTO: FB

Svojo glasbeno pot je začel kot štirinajstletnik v portoroški diskoteki Bao Bao, o najmlajšem didžeju pa so poročali številni jugoslovanski mediji. Zatem ga je pot vodila v takrat dobro obiskan klub Tri papige, kjer se je zaposlil kot mehanski mešalec glasbe. Nadaljeval je v takrat popularnem Camelu (kasnejši Osare) v Žusterni ter mnogih drugih klubih. Bil je DJ na radijskih postajah, delal kot radijski tonski tehnik in glasbeni opremljevalec pa tudi kot glasbeni urednik jutranjega programa.

V osemdesetih in devetdesetih letih so Primorci in drugi plesali, kot je DJ Dejan igral. Leta 2007 se je začel ukvarjati s slikarstvom, sedem let pozneje je imel v znameniti koprski mestni kavarni samostojno razstavo That's amore.

DJ Dejan v družbi legendarnih primorskih glasbenikov FOTO: FB

Od didžeja, ki je umrl v 62. letu starosti, se poslavljajo tudi prijatelji in kolegi. »Kot DJ si bil pravi mojster, legenda obalne plesne scene, in vedno si znal ustvariti vzdušje, ki je povezalo ljudi in jih spravilo na noge. Tvoja strast do glasbe, tvoj občutek za ritem in tvoja neizmerna energija so nas vedno navduševali in motivirali. Skupaj smo preživeli nepozabne noči, polne smeha, glasbe in prijateljstva. Tvoj duh bo za vedno ostal z nami, kjer koli že smo, saj si pustil neizbrisen pečat na vsakem, ki te je poznal. Pogrešali te bomo, a spomini na naše skupne trenutke bodo živeli naprej ...« je na družbenem omrežju zapisal Aleš Pelicon alias DJ Alex Dee Groove. Od priljubljenega Koprčana se bodo jutri ob enih poslovili na koprskem mestnem pokopališču.