Po hudi bolezni umrl glasbeni velikan, sodeloval je z velikimi imeni dalmatinske glasbe

Po kratki in hudi bolezni je v 57. letu starosti umrl priznani skladatelj in tekstopisec Davor Juraga, navajajo hrvaški mediji.

V dalmatinski glasbi je pustil velik pečat

Čeprav je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Zagrebu in imel uspešno kariero ekonomista, se je vedno izpolnjeval v glasbi. Obiskoval je glasbeno šolo Blagoje Bersa v Zagrebu, svojo glasbeno pot pa je začel z igranjem klavirja. Tako je njegovo glasbeno kariero začel Splitski festival leta 1983, kjer je izvedel pesmi, kot sta Ludo more in Prođi me se.

Pesem, s katero je zaslovel, je bila Bile lancune, ki jo je zložil za klapo Kurnati iz Murterja. Navdihovali so ga morje, dalmatinska pokrajina in življenje Dalmatincev. Tematika pesmi je bila predvsem ljubezen, nostalgija in minevanje časa.

Sodeloval je s številnimi klapami in izvajalci, kot so Tomislav Bralić in klapa Intrade, klapa Fortica, Alen Nižetić, Marina Tomašević ...