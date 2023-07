Opa! Nova skladba Jasne Kuljaj (VIDEO)

Hopa cupa je naslov skladbe, s katero člani skupine Atomik Harmonik, ki so na Melodijah morja in sonca pred 19 leti zasloveli z Brizgalno brizgo, vstopajo v jubilejno leto. Ja, drugo leto bodo Atomiki praznovali dvajset let obstoja. So prekaljeni mački, ki jim je uspelo osvojiti srca tako mladih kot starih. Njihova zasedba se je v teh letih spreminjala, lani pa so se ponovno zbrali v prvotni. Špela Grošelj, Špelca Pavlin, Jani Pavec in Frai Toni so tisti, ki so pred 19 leti obnoreli našo deželico, a se jim kljub temu leta skoraj nič ne poznajo. In tako so ob koncu letošnjega šolskega leta posneli in predstavili novo pesem in videospot z naslovom Hopa cupa.

Avtorja besedila te poletne pesmi, ki bo nedvomno uspešnica, sta Jasna Kuljaj in Jože Potrebuješ, ki sta se poistovetila z zrelima dekletoma, torej našima Špelama, pri katerima ljubezni enostavno ne gre kupiti z denarjem. Pod glasbo in aranžma se je podpisal Miha Hercog, ki v tem času največ ustvarja za nemško govorno območje, tako da je tudi za atomike spisal pesem v ballerman stilu, ki je ta trenutek najbolj priljubljen v Nemčiji. Atomikom je ta stil kot ulit in verjamemo, da nas bodo s svojo energijo še dolgo razveseljevali na zabavah po vsej Slovenije. Skratka, naj to poletje odmeva Hopa cupa.