Neznana dejstva o veliki božični uspešnici

Tu je predbožični čas, ko od vsepovsod odzvanjajo temu prazniku posvečene melodije, med njimi tudi uspešnica Last Christmas britanskega dueta Wham!

Prvič jo je z radijskih valov poneslo leta 1984, prav te dni od tega mineva 40 let.

Brez nje si prihajajočih praznikov ni mogoče predstavljati, kljub veliki priljubljenosti brezčasnega hita pa o njem obstaja kar nekaj manj znanih dejstev.

Nastala je poleti

Na YouTubu beleži več kot 934 milijonov ogledov, uspešnica je nastala povsem po naključju in sprva ni bila mišljena kot božični napev. Kajti čeprav je ena od klasik tega praznika, ne govori njem, opeva namreč žalostno ljubezensko zgodbo.

Njen avtor, legendarni George Michael, jo je v enem koncu tedna napisal sredi poletja, jo kljub drugačnim prvotnim namenom predstavil kot božično pesem in pričakoval, da se bo v hipu zavihtela na prva mesta britanskih glasbenih lestvic prazničnih hitov, vendar se to ni zgodilo.

Primat je zavzela komaj 26 let po izidu, prej je na prvih mestih kraljevala božična pesem Do They Know It’s Christmas? skupine Band Aid, v kateri je sodeloval tudi George Michael.

Drugi član dueta Wham! Andrew Ridgeley je vzpon na prvo mesto v Veliki Britaniji komentiral takole: »Pesem se je končno povzpela na uradno božično prvo mesto, kar je bil vedno najin glavni cilj. Misija je izpolnjena.«

V Nemčiji je bila vedno najuspešnejši božični singl.

Zanimivo je še, da je bil Michael zaradi domnevnih podobnosti med njegovo pesmijo in pop klasiko Can’t Smile Without You Barryja Manilowa obtožen nezakonitega posnemanja, a je bila tožba na koncu zavrnjena, piše Gloria.hr.