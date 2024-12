Božično na drugi strani Atlantika

Uvod v decembrska ameriška praznovanja je že praznična pojedina s polnjenim puranom, ki je sinonim pomembnega ameriškega (družinskega) praznika – dneva zahvalnosti. Njemu sledi sloviti »črni petek«, ko trgovci množično znižajo cene blaga na trgovskih policah, predvsem tehničnega. Takrat se na veliko kupujejo televizorji, računalniki, tablice in druga zabavna elektronika. In prav promet trgovin na črni petek je eden od številnih kazalnikov razmer v ameriškem gospodarstvu in duha njihove potrošniške družbe. Visoke številke obetajo dobro gospodarsko letino v prihodnjem letu.

Tisoče raznobarvnih lučk

Američani si božiča brez smrečice in (kičaste) okrasitve zunanjosti hiše ne znajo predstavljati, čeprav se vidi, da je inflacija zarezala tudi v njihov okraševalni proračun – letos so bile hiše malo manj kičasto okrašene. Kljub temu pa brez napihljivega snežaka in Božička na verandi ne gre.

Božično vzdušje na enem glavnih trgov New Orleansa, Jackson Square. FOTO: Justen Williams

Mesto po meri Evropejcev

Evropejcem je New Orleans zagotovo bližje kot druga ameriška mesta. Poleg San Francisca je morda še najbolj »evropski« od vseh ameriških mest. Predvsem Francoska četrt s svojimi ličnimi hišicami z umetelno izdelanimi balkoni je arhitekturna paša za oči. Tudi kulinarika v New Orleansu je zanimiva zmes francoske, španske in kreolske kuhinje. Najbolj tipična jed tega področja je zagotovo ravno prav pikantna enolončnica »gumbo«, ki jo lahko pripravimo z različnimi vrstami mesa, morskih sadežev ali pa brez njih.

V New Orleansu se praznovanja božiča in novega leta lotijo resno in po svoje. Celomesečno rajanje vključuje marsikaj, od prepevanja božičnih pesmi na trgu Jackson Square v soju sveč, parade Jingle on the Boulevard, brezplačnih koncertov v katedrali svetega Louisa do pojedin v slogu francoske božične tradicije, ki nosijo ime Reveillon.

Božični večerji v slogu New Orleansa pravijo tudi revelion. FOTO: Rebecca Todd

Praznovanje v Oaksu

Prav posebno decembrsko doživetje v New Orleansu je obisk mestnega parka City Park, ki gosti tradicionalno razstavo luči in nosi ime Praznovanje v Oaksu (angl. Celebration in the Oaks). Dogodek se začne ob dnevu zahvalnosti in traja ves december. Tisoče prazničnih lučk lahko doživimo med dobre tri kilometre dolgo vožnjo s turističnim vlakcem, ki kroži po parku, ali pa se sprehodimo skozi zabaviščni park Carousel Gardens. Večno priljubljeni sta animirani prikaz Cajun Night Before Christmas in Who Dat Tree, domiselno okrašena v črni in zlati barvi mestne ekipe ameriškega nogometa New Orleans Saints. Še en ljubljenec občinstva je ikonični snežak gospod Bingle, praznični lik, ki so ga oboževale generacije prebivalcev New Orleansa, ko je v praznični sezoni krasil izložbo stare veleblagovnice D. H. Holmes na ulici Canal Street.

Praznično vzdušje na razstavi luči v Oaksu. FOTO: Justen Williams

Kresovi na nasipih

Obstaja veliko barvitih domiselnih tradicij, ki segajo do najzgodnejših kreolskih naseljencev v regijah južne Louisiane zahodno in severno od New Orleansa. Eden od njih je prižiganje kresov ob reki Misisipi na božični večer. Ti kresovi, ki so jih na rečnih nasipih postavili čuvaji te stare tradicije, so namenjeni osvetljevanju poti »Papu Noëlu«, kreolskemu Božičku, ko je s svojo jelenjo vprego letel nad območjem. Spet drugi viri pravijo, da so bili kresovi namenjeni osvetlitvi poti do najbližje katoliške cerkve k polnočnici.

Božični kres v okolici New Orleansa FOTO: Rebecca Todd

Kresove boste največkrat našli v okrožju (oziroma župniji (angl. parish), kot pravijo okrožjem v Louisiani) St. James, ki je dobrih 50 do 70 kilometrov od New Orleansa ob reki navzgor. Lokalno prebivalstvo pogosto pripravi znamenito enolončnico gumbo in jo brezplačno postreže obiskovalcem. Ker so ceste v okolici kresov pogosto zaprte, v mestni turistični organizaciji svetujejo, da si najboljši sedež za ogled kresov zagotovimo s štiriurno vodeno ekskurzijo Christmas Eve Bonfire Express podjetja Gray Line Tours.

New Orleans, Francoska četrt FOTO: Paul Broussard

Božična ulica Bourbon

Praznično okrašena je tudi najbolj razvpita ulica mesta ob Misisipiju – ulica Bourbon v sloviti Francoski četrti, ki jo v večernih urah zaprejo za promet in se prelevi v najbolj zabavljaško v mestu. Koktajl bari, jazz klubi, restavracije z lokalno hrano in klubi za gospode, kjer plešejo prej slečena kot oblečena dekleta, na vsakem koraku in mrtvo pijani turisti so še najboljši opis te ulice, ki pa se je lokalci izogibajo. Oni raje zahajajo v ulico Frenchman, kjer se iz klubov razlegajo tudi ritmi Louisa Armstronga. Sicer pa, zakonodaja uživanja alkohola je v New Orleansu verjetno ena najbolj liberalnih v ZDA. Po ulici se lahko mirno sprehajaš s kozarcem koktajla ali piva v roki, ne da bi tvegal kazen. Edinole kozarec, v katerem prenašaš svoj opojni oranžni hurikan, ne sme biti steklen, na kar opozarja kar nekaj prometnih znakov.