Nevarno nebo Anžeta Šuštarja (VIDEO)

»Nevarno nebo je pesem, posvečena vsem ljudem tega sveta, ki nas opominja, da ni nič tako hudega, da ne bi v sebi našli ljubezni in moči, ki nam dasta krila, da poletimo. Kljub nevarnemu nebu se ne bojte razpreti kril in poleteti svojim sanjam naproti! Ob izidu nove pesmi in videospota se iz srca zahvaljujem svoji ženi Alenki Gotar za vso nesebično podporo in pomoč, brez katere ne bi zmogel,« je ob izidu videospota, ki je luč sveta ugledal natanko na prvi dan letošnjega leta, zapisal glasbenik Anže Šuštar.

Kot je še razkril na svojem profilu na facebooku, je globoko počaščen in neizmerno vesel, da je imel priložnost sodelovati z eno največjih legend slovenske glasbe Alešem Klinarjem - Klinčijem, ki je skomponiral bombastično glasbo, sam pa je spisal besedilo. Tako je nastala pesem Nevarno nebo, za katero so videospot posneli na Veliki planini. Glavno vlogo je Anže z ekipo zaupal Mojci Mavec, priljubljeni televizijski voditeljici in znani svetovni popotnici, ki nam je odstrla zanimivosti iz marsikatere tuje dežele.

»Poleg nje so bili pri projektu nepogrešljivi Barbara, Nejc, Dominik, Aljaž, Bastian in seveda Edi in Miran, ki sta s svojimi sanmi poskrbela za nemoten transport celotne ekipe,« poudari Anže Šuštar, ki se je s sanmi po Veliki Planini popeljal tudi sam. Kot rečeno, je za glasbo in aranžma pesmi Nevarno nebo zaslužen Aleš Klinar - Klinči, koproducent je bil Miha Gorše, za sijajne, enkratne back vokale pa sta zaslužni Karmen Klinc (Rock Partyzani) in Andreja Sonc. Anžeta smo sicer v oddajah V petek zvečer v pravkar končani sezoni videli peti tudi v duetu z Nušo Derenda in Kajo Humski.

Z Nušo sta zapela pesem Moja lepa Gorenjska, s Kajo pa legendarno Da spočijem se na tvoji rami pokojnega Jožeta Skubica. Prav tako bomo ta petek v oddaji Zimski pozdrav slišali valček Še vedno si tu, za katerega je tako glasbo kot besedilo napisal Anže Šuštar sam, prvič pa smo pesem slišali na števerjanskem festivalu pred petimi leti.

Ekipa na snemanju videospota, na desni Mojca Mavec, ki je odigrala glavno vlogo. FOTOGRAFIJI: FACEBOOK

Takrat in tudi zdaj bo valček s svojim možem Anžetom in v družbi Blaža Prašnikarja ter Nikolaja Janka odpela Alenka Gotar, odlična operna pevka, ki nas je pred leti uspešno zastopala na Eurosongu s pesmijo Cvet z juga. Čeprav se je Anže, kot vnuk pokojnega glasbenika Nika Zajca, sprva bolj posvečal narodno-zabavni glasbi, s pesmijo Nevarno nebo dokazuje, da se odlično znajde tudi kot solist v pop glasbi.