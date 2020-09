Nazaj v prihodnost spet na odru

Doc bo zapel

REUTERS PICTURES Delorean je postal legendarno vozilo. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Gledališka umetnost je marsikje po svetu zavoljo pandemije obstala, a ustvarjalci držijo pesti in upajo, da se bodo razmere kmalu obrnile na bolje. Če ne prej, pa prihodnjo pomlad, ko bi londonski West End lahko dočakal premiero znanstvenofantastične uspešnice iz osemdesetih let minulega stoletja.Filmski hit Nazaj v prihodnost, v katerem sta blestelain, se bo namreč preoblekel v muzikal, na odru pa imata glavni vlogikot navihani in radovedni najstnik Marty McFly inkot zmedeni, a genialni znanstvenik Doc Emmet Brown. Muzikal so že premierno uprizorili v operni hiši v Manchestru, a predstava zaradi pandemije, ki je zdesetkala umetniške kroge, ni doživela ponovitev in selitev, zato ustvarjalci srčno upajo, da jim bo to uspelo prihodnjo pomlad. Za gledališko ekipo navijata tudi Fox in Llyod, ki je navdušen nad novimi skladbami, predvsem pa se veseli, da bo njegov Doc zapel.Besedilo za muzikal je spisal, ki se je podpisal tudi pod filmske scenarije, glasbo pa sta prispevala, prav tako iz prvotne ekipe, in. Po zgledu prvega dela znanstvenofantastične franšize bo na odru mogoče slišati nekaj zimzelenih iz zvrsti rock'n'rolla, tudi znameniti Johnny B Goode, ki jo zaigra Marty na šolskem plesu, na katerem se mrzlično poskuša otresti naklonjenosti svoje lastne matere, potem ko se znajde v letu 1955.Nazaj v prihodnost je doživel še dve filmski nadaljevanji, zaživel je tudi v stripu, videoigricah, animirani seriji in celo zabaviščnih parkih. Številni prizori in rekviziti iz treh filmov so postali kultni, leta 2015, v katerem se odvija drugi del filma, posnet 1989., pa so ljubitelji franšize veselo ugotavljali, katere napovedi iz znanstvenofantastične uspešnice so se tudi zares uresničile.Vsekakor se bo uresničila napoved o vrhunskem muzikalu, vabijo ustvarjalci, ki bodo gledalce prepričali, da znameniti delorean zares doseže ikoničnih 88 milj na uro. Obeta se namreč odrski spektakel.