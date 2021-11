Napovedal spremembe in umrl

Prepričan je bil, da ga čaka novo življenjsko poglavje. »Velike spremembe so na poti,« se je v nedavni objavi na instagramu črno na belem izpisala misel igralca Heatha Freemana. Toda spremembe so bile tragične, v nedeljo je umrl med spanjem.

Od njega se je med prvimi poslovila ljubka lažnivka Ashley Benson. FOTO: Osebni Arhiv

»Moje srce je strto. Zbogom, dragi prijatelj, pogrešala bom tvoj smeh in za vselej v srcu nosila čudovite spomine na najin čudoviti čas skupaj,« se je v črnino zavila njegova prijateljica Shanna Moakler, igralčevo prezgodnjo smrt pri zgolj 41 letih pa je potrdil tudi njegov menedžer Joe S. Montifiore. »Globoko smo pretreseni ob smrti našega ljubega Heatha. Nadvse ponosen je bil na delo, ki ga je že opravil, in bil vznemirjen ob misli, kaj v njegovi karieri prihaja naslednje.«

Ni živel dolgo, a tudi v tem kratko odmerjenem času je imel Heath za pasom že 27 vlog v serijah in filmih. Med drugim smo ga gledali v kriminalno navdahnjenih nanizankah, kot so Policistka na vrhu, Brez sledu, Preiskovalci na delu: NCIS, zaigral je celo v preteklem stoletju kultni Urgenci, a najbolj nepozabne sledi je med letoma 2005 in 2007 pustil kot serijski morilec Howard Epps, ki se je v priljubljeni seriji Kosti igral igro mačke in miši z agentom FBI Boothom v podobi Davida Boreanaza in s forenzično antropologinjo Temperance, ki jo je odlično upodobila Emily Deschanel.

Vzrok igralčeve smrti (še) ni znan.

Pred kratkim pa je stal pred kamerami kar dveh filmskih projektov, vesterna Terror on the Prairie in drame Devil's Fruit, ki prihajata na platna v prihodnjem letu. »Komaj prejšnji teden sem te ob zaključku snemanja močno objela. Nisem vedela, da bo najina skupna pot tako kratka, moje srce je zlomljeno,« se je od njega poslovila Gina Carano, soigralka iz prihajajočega vesterna. A je njen od žalosti zlomljeni glas le eden v vse daljši vrsti sožalnih izrazov.