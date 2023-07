Slovenija je med štirinajstimi skladbami dobila zmagovalko 42. festivala Melodije morja in sonca v Avditoriju Portorož. To je postala skladba Torek, ki jo je zapel Primorec Gregor Ravnik, javnosti dobro znan s številnih odrov, med drugim s Slovenske popevke, iz Opere in številnih drugih, zanimivo pa je tudi dejstvo, da je Gregor po poklicu zobozdravnik. Največ točk, 42, sta mu namenili tako žirija kot javnost s telefonskim glasovanjem, na drugem mestu pa je le dve točki za njim zaostala skladba Portoroško sonce skupine Booom!. Skupina Bomb Shell je bila s 26 točkami in skladbo Potujem tretja,...