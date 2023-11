Missy Elliott je prva hiphoperka v dvorani slavnih

Dvorano slavnih rock'n'rolla (Rock & Roll Hall of Fame) so že dlje kritizirali, češ da je preveč moška in preveč bela. Odgovorni v ustanovi s sedežem v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio so se zavezali, da bodo to popravili, in prve korake so storili že z letošnjim izborom in v dvorano sprejeli tudi temnopolto raperko Missy Elliott, ki je prva ženska predstavnica hiphopa v glasbeni eliti.

Nove člane so izbrali na podlagi ankete več kot tisoč glasbenikov, zgodovinarjev in drugih. Ob Elliottovi je ta čast tokrat doletela še pokojnega angleškega pevca Georgea Michaela, njegovo rojakinjo Kate Bush, ameriško skupino Rage Against the Machine, legendo countryja Willieja Nelsona, ameriško pevko Sheryl Crow in ameriško r'n'b skupino The Spinners. Chaka Khan, Al Kooper in Bernie Taupin so prejeli nagrado dvorane za glasbeno odličnost, DJ Kool Herca in Linka Wraya pa so počastili z nazivom vpliven.

Willie Nelson je bil sprejet v svojem 91. letu življenja.

»Letošnji izbor glasbenikov odseva raznolike umetnike in zvoke, ki opredeljujejo rock'n'roll,« je ob tem dejal prvi mož dvorane slavnih John Sykes in še izpostavil, da letošnja slovesnost sovpada s 50-letnico hiphopa in 90. rojstnim dnem Willieja Nelsona.

Med slavne so med drugim sprejeli Whitney Houston, Aretho Franklin in Madonno, a od leta 1986, ko so v dvorano sprejeli skoraj tisoč ustvarjalcev, je žensk manj kot sto.