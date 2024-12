Vrhunsko dovršen koncert, poln svetlobnih in drugih izjemnih učinkov, je poskrbel za večminutne stoječe ovacije. Brez dvoma je bil to večer najlepših prazničnih melodij in pomemben mejnik za Ansambel Saša Avsenika. Začel se je z nastopom godal, ob katerem so na glavnem zaslonu predvajali videoposnetke slovenske pokrajine in kadre Avsenikove domačije.

Ob zborovski izvedbi skladbe Naj povsod bo sonce je oder zaživel s prvimi takti harmonike, svetlobnimi učinki in bučnim aplavzom publike. Sledila je vsem dobro znana skladba Veselje, radost, prav tako ob spremljavi zbora in razširjene glasbene zasedbe. Večer najlepših prazničnih melodij se je nadaljeval s Sankaško polko, med refrenom katere je kamera na velikih zaslonih pokazala mlade družine, ki so v en glas prepevale: »Šč izza ovinka!«

Ansambel ponosno nadaljuje tradicijo in zapuščino Avsenikove glasbe.

Ob zaključku večera

Nato so sledile skladbe iz bogate zakladnice bratov Avsenik, med njimi Planica, Srebrne smučine, Spomin ter legendarna Golica, med katero so ljudje vstali, ploskali in vriskali, pa tudi skladbe nove generacije Avsenikove glasbe, kot so Bolha, ki jo je publika v en glas prepevala z ansamblom, Žena me tepe, Skozi leta in druge. Pri skladbi Pastirček se je zasedbi kot solist na odru pridružil vrhunski violončelist Bernardo Brizzani.

Ob zaključku večera je Ansambel Saša Avsenika z razširjeno zasedbo in zborom izvedel skladbo Zvezde na nebu žare. Scenski učinek je ustvaril mogočen inštrumentalni uvod, ki so mu sledili zbor, čudoviti vokali ter vložki trobente in klarineta. V najlepšem delu skladbe je ob refrenu na oder začel padati umetni sneg. Sledila sta zaključni kitarski solo in poklon glasbenikov občinstvu, po večminutnih stoječih ovacijah so Ansambel Saša Avsenika znova priklicali na oder. Za konec so zaigrali še legendarno Avtocesto in se ganjeni poslovili.

Takole je pred leti v Hali Tivoli 20 let glasbenega delovanja praznoval Ansambel bratov Avsenik. FOTO: ARHIV ASA

Ponovitev koncerta

Ponovitev koncerta bo 21. decembra v mariborski Dvorani Tabor. »Spremljajo me občutki hvaležnosti, da nam je koncert uspel. Tivoli je velik pojem, ker so Avseniki že prej tukaj praznovali obletnice in prav tako smo svojo 15. na tem mestu obeležili tudi mi. Občinstvo že 15 let raste z nami, iz leta v leto imamo več oboževalcev, predvsem pa smo veseli, da vedno, kamor koli se ozremo, zagledamo kakšen znan obraz. Srečen sem, da imamo takšno občinstvo, ki je z razumevanjem sprejelo moje zdravstveno stanje,« je po koncertu misli strnil Sašo Avsenik, ki je nedavno javnosti sporočil, da so mu zdravniki diagnosticirali redko nevrološko bolezen – fokalno distonijo.