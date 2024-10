Maček med vrati danes v Franciji, jutri v Portorožu (VIDEO)

Na 46. festivalu mediteranskega filma Cinemed v francoskem mestu Montpellier bodo danes prikazali kratki animirani film Ane Čigon Maček med vrati. V sredo si ga bo mogoče ogledati na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, ki trenutno poteka, tam bo animirani film tudi prvič prikazan v Sloveniji. Od tod bo odpotoval v Lizbono na Portugalsko, kjer ga bodo 3. novembra prikazali na Olhares do Mediterrâneo – Festivalu ženskega filma.

Satirično mačjo pripoved, ki v vsakodnevnih sosedskih odnosih zrcali pereča evropska zunanjepolitična vprašanja, bodo prikazali v okviru programa kratkih filmov Panorama.

Maček med vrati se dogaja na travnikih treh mačk različnih družbenih slojev, ki svoja ozemlja varujejo z vrati. Vzpostavljene krhke sosedske odnose porušijo bežeče mačke, ki prečkajo njihova ozemlja. Za razrešitev tega mednarodnega konflikta najuglednejši mačji državniki oblikujejo pretkan načrt, ki bo nedvomno zahteval nedolžne žrtve.

Satirična mačja pripoved zrcali pereča evropska zunanjepolitična vprašanja. Fotografiji: Osebni Arhiv/Ana Čigon/Facebook

»To je zgodba o Evropski uniji, o tem, kako nezdružljivi so njeni ideali o enotnosti in demokraciji z njeno begunsko politiko. Je tudi zgodba o Sloveniji, njenem obrobnem položaju v EU in prehodnem statusu na begunski poti. Nasprotje med pozitivnim videzom EU in njeno dejansko politiko se v animaciji odraža tako, da idilično barvito okolje s prikupnimi mačjimi protagonisti naposled trči ob brutalnost brezsrčnega izgona. Prizori so polni pomenljivih detajlov, kot so opraskane in povite tačke mačjih pribežnic, ki napovedujejo tisto manj civilizirano zgodbo, razkrito ob koncu filma. Vsi navedeni elementi so subtilni in puščajo prostor za različne interpretacije, a le do zadnjega prizora, ko si dovoljujem jasnejšo avtorsko izjavo, podkrepljeno s politično obarvano partituro Beethovnove Ode radosti,« je o Mačku pred vrati povedala režiserka, ki je tudi scenaristka, avtorica likovne podobe in animatorka.

Animatorji so še Kata Gugić, Bernarda Kristan, Ana Horvat, Lea Vučko in Damir Grbanović. Montažerka je Iva Kraljević, oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik, skladatelj glasbe Tomaž Grom.

Maček med vrati je nastal v produkciji URGH! in koprodukciji RTV Slovenija in hrvaškega Bonobostudia.

Ana Čigon, rojena leta 1982, je uveljavljena slovenska vizualna umetnica, znana po videoumetnosti, filmih in performansih. Njena družbenokritična dela pogosto vsebujejo elemente humorja, ironije in satire. Ustvarja na področju dokumentarnega in eksperimentalnega filma ter animacije. V slednji je zaradi svoje akademske izobrazbe v slikarstvu in videoumetnosti zadnje čase našla največ navdiha.