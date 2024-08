Legendarni Smolar je bil kot češnja na torti

Čeprav so tudi preostali glasbeniki in skupine v minulih petkovih večerih julija in avgusta navduševali publiko na odprtem odru pred Mladinskim centrom Gornja Radgona, kjer je potekalo Radgonsko poletje 2024, je najslajše prišlo na koncu. Tako po obisku kot odzivu občinstva je prednjačil Adi Smolar.

Glasbenik, ki velja za enega izmed najizvirnejših avtorjev pri nas, je obiskovalce razveselil s skladbami Bog ne daj, da bi crknu televizor, Če te ena noče, te pa druga hoče, Daleč je za naju pomlad, Dvajset ljubic, Hujše muke ni, Jaz bi te, Jaz ne grem v šolo in drugimi.

Odličen Adijev koncert sta kot spremljevalca poetičnega večera popestrila mlada glasbenika Kiara Katalinič, ki je, mimogrede, Adijeva sorodnica, in Miha Horvat, dijaka 3. razreda Umetniške gimnazije Ljutomer, ki sta med drugim predstavila svojo pesem z naslovom Iluzija, ki je nastala leta 2022, ko se je Kiara z njo predstavila na tekmovanju Glasbena olimpijada.

Sicer pa z zaključkom Radgonskega poletja v Gornji Radgoni nikakor ni konec glasbenih in zabavnih dogodkov in prireditev. Na isto lokacijo prihaja tradicionalna Radgonska noč, ko bo več tisoč obiskovalcev ogrel Rok'n'Band. Pred njimi pa bo kot predskupina nastopila Recesija.