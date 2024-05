Križanke vzklikale legendarni slovenski skupini: Hočemo še! (FOTO)

Ena najbolj legendarnih slovenskih punk rock skupin Niet, ki jo širša slovenska javnost najbolje pozna po burni zgodovini in uspešnici Lep dan za smrt, se je v razprodanih Križankah, na krilih oboževalcev vseh generacij, sprehodila čez 40 let dolgo kariero. Pri tem so se jim kot presenečenje na odru pridružili številni gostje. Mnogi se še sploh niso rodili, ko so Niet ostali brez prvega pevca Primoža Habiča. Severa Gjurin je nastopila v Belem prahu, Kombinatke v Vsak dan se kaj lepega začne, Primož Alič iz Zablujene generacije v Heroju, Manca Trampuš iz Koala Voice v Ritmu človeštva, Gregor Strasbergar iz MRFY v Perspektivah in Tomislav Jovanovič - Tokac iz Dan D pri skladbi Lep dan za smrt. Skupina Niet danes zveni veliko bolje kot pred 40 leti, ko so se v Križankah predstavili na Novem rocku. Na odru Križank, ki so jih razprodali, so preigrali 32 uspešnic. Presenetljivo dobro je bil pri najbolj gorečih oboževalcih, ki najbolj častijo prvo obdobje te zanimive zasedbe, sprejet zadnji single z naslovom Tema rjove skozi mesto, ki so ga predstavili marca. Igor Dernovšek, edini ustanovni član, je priznal, da se je skupina na koncert pripravljala več mesecev.

Na odru so se jim pridružili številni gostje. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Nikola Sekulović z ženo Emanuelo tokrat ni igral, je le užival v dobri glasbi.

Tina Cipot, nekdanja vodja korporativnega komuniciranja pri Lidlu, je 7. obletnico s partnerjem Blažem Vodlanom praznovala na koncertu.

Aleš Kocjan, RTV Slovenija, ter Nuša Baranja, PS Svoboda, nekoč sodelavca, sta bila punkersko obarvana.

Miha Guštin - Gušti bo svojo 40-letnico septembra prav tako zazamoval v Križankah.

Zvezdan Martić, predsednik uprave RTV Slovenija, z ženo Ano

»Ves čas sem imel v mislih, da nas Primož in Aleš spremljata od zgoraj,« je povedal v Križankah. Niet se kmalu vračajo v Maribor, in sicer že 15. junija na 30-letnico Pekarne. Sledi pa nabito poln urnik do konca sezone.