Kleni Korošec je član znane nemške metal skupine

Korošecje mednarodno priznan glasbenik, ki igra bas kitaro tudi za znamenito nemško skupino U.D.O., v zadnjih sedmih letih pa je s svojimi svetovno znanimi skupinami iz ZDA, Nizozemske in Nemčije ter Slovenije (Pestilence, Testament, Paradox, Vicious Rumors, Dragonlord, Thraw) posnel kar sedem albumov, šest studijskih in en koncertni DVD. Prav tako je v več kot petdesetih državah po vsem svetu odigral nepredstavljivo število svetovnih turnej. Koncerti pa niso zamrli niti med pandemijo. S skupino U.D.O. je septembra lani odletel v antični Plovdiv (Filipopolis), kjer je v 2000 let starem rimskem amfiteatru nastopil pred tritisočglavo množico oboževalcev, ki so, upoštevaje vse covid-19 omejitve, prileteli iz več kot dvajsetih držav.Omenjeni dogodek je bil namreč v minulem letu tudi edini uradni nastop nemških heavy prvakov. Ob tej priložnosti so člani U.D.O. sredi pandemije kot edina metal skupina na svetu v antičnem mestu posneli DVD, ki bo izšel prihodnji mesec. Mimogrede, skupina s komadom I give as good as I get presega 18 milijonov ogledov na spletu, s čimer so prehiteli številne uradne videospote nekaterih največjih klasičnih metal skupin na svetu, vključno z Iron Maiden.Heavy metal zvezdnik slovenskega rodu Tilen Hudrap, ki je brez dvoma eden najbolj produktivnih in mednarodno prepoznavnih glasbenikov v zgodovini Slovenije, odigra več kot sto koncertov na leto. V Plovdivu v Bolgariji pa je bil lani tudi edini, a je postregel z ogromno dokazi, da je tudi sredi pandemije mogoče izvesti tako velike dogodke.»Organizatorji so poskrbeli za vse ukrepe, ustvarili so ogromno razdaljo med odrom in publiko, vsak obiskovalec je šel skozi vse predpisane covid-19 ukrepe, tako da je bil koncert izpeljan v skladu z vsemi omejitvami in pravili. Ljudem so med koncertom tekle solze, že dan prej nas je na letališču pričakalo nekaj sto ljudi, ki niso mogli verjeti, da smo res prileteli v glavno mesto Sofija, od koder smo pot nadaljevali v Plovdiv. Energija, ki jo je bilo ves večer čutiti v zraku, pa je bila enostavno neopisljiva,« pravi Hudrap. In doda, da je heavy metal v večini držav izjemno cenjen. »Še zlasti izstopa Skandinavija, ki po razvitosti, naprednosti in življenjskem standardu močno prehiteva Slovenijo, zato je skrajni čas, da se dojemanje ene najbolj tradicionalnih subkultur moderne dobe spremeni tudi pri nas,« razmišlja Hudrap.Ob tem kritično doda: »Koncert smo izvedli kljub izjemno težkim razmeram in omejitvam. Vsi v skupini smo morali skozi testiranja in mnoge precej neugodne zdravstveno-sanitarne situacije, da smo sredi globalne pandemije prišli do Bolgarije s celotno produkcijo in ekipo tehnikov, ki šteje več kot dvajset ljudi, z nami pa je potovalo tudi devet kamermanov. To smo naredili izključno za oboževalce! Ne pozabimo, kultura je srce ljudstva, glasbena kultura pa je njen jezik, univerzalni jezik, ki ga razume prav vsak človek na planetu!«