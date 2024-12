Ježek Sonic še v tretji pustolovščini (VIDEO)

Prihodnji teden v kinematografe spet prihaja vsem dobro poznani Ježek Sonic. V tretjem poglavju razburljive animirane pustolovščine bo moral s prijatelji združiti moči proti novemu skrivnostnemu zlobnežu Shadowu, ki je na prvi pogled nepremagljiv.

Knuckles, Sonic in Tails so znova v akciji.

26. DECEMBRA bo premiera animirane družinske pustolovščine.

Režiser Jeff Fowler se vrača skupaj z zvezdniško zasedbo, vključno z Jimom Carreyjem, Benom Schwartzom, Jamesom Marsdenom, Tiko Sumpter, Idrisom Elbo, Colleen O'Shaughnessey, Natasho Rothwell, Shemarjem Moorom, Adamom Pallyjem, Leejem Majdoubom ter novinkama Alylo Browne in Krysten Ritter, franšizi pa se je pridružil igralec Keanu Reeves, ki posoja glas Shadowu. Scenarij za tretji del so napisali Pat Casey, Josh Miller in John Whittington.

Ježek po imenu Sonic je izjemno hiter, je modre barve, ni z našega planeta, a ima človeške lastnosti. Rodil se je z izjemno sposobnostjo, da je hitrejši od zvoka, zato tudi ima takšno ime (sonic pomeni zvočen). Poleg vsega pa ima še zelo hitre reflekse, lahko se spremeni v žogo in tako napade sovražnika.

Jim Carrey kot Ivo Robotnik in Sonic

Ko se Sonic ustali v skrbnem domačem življenju s Tomom in Maddie ter s svojima najboljšima prijateljema Tailsom in Knucklesom, ki imata vsak svojo supermoč, je vse mirno. Morda preveč mirno za hitro govorečega in še hitreje dirkajočega ježka, ki lahko potuje hitreje od zvoka. Vendar Sonicu ni treba skrbeti, da bi se predolgo dolgočasil. Ko Shadow pobegne iz zapora, mora naš najljubši modri junak hitro sestaviti ekipo, da bi preprečil Shadowove načrte za maščevanje.

In kdo je novi lik Shadow, ki velja za novega močnega nasprotnika Sonica, Knucklesa in Tailsa? Ježek Shadow je močnejši od vseh, s katerimi se je Sonic kadar koli spopadel. Ko se v zaporu na otoku Prison nenadoma prebudi iz 50-letnega spanja, ima Shadow v mislih le eno: maščevanje. Shadow je hitrejši od Sonica in močnejši od Knucklesa.

Shadow, ki mu je glas posodil Keanu Reeves, in Alyla Browne kot Maria.

Ježek Sonic temelji na istoimenski seriji videoiger japonskega podjetja Sega. Po uspehu prvega filma iz 2020. je leta 2022 izšel drugi del, letos pa še tretji.

Na ogled bosta tako sinhronizirana različica kot s podnapisi, glavnim junakom v sinhronizirani različici pa so svoje glasove posodili Voranc Boh, Goran Hrvaćanin, Teja Bitenc, Miha Rodman, Nejc Heine, Gorazd Žilavec, Ana Maria Mitić, Marko Kvar, Andrei Lenart Černilogar in drugi.