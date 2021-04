Je to glavna favoritka za zmago na letošnji Evroviziji?

Energičen vokal, ki vas bo spodbudil k plesu

Letošnja Evrovizija bo od 18. do 22. 5. v Rotterdamu. Izbor po potekal v dveh polfinalnih večerih (18. in 20. 5.) ter velikem finalu 22. 5.



Destiny bo nastopala v prvem polfinalnem večeru.

FOTO: Filip Media

Kdo je Destiny?

FOTO: Filip Media

FOTO: Filip Media

Kako se je Malta na Evroviziji uvrščala v preteklosti?

Osemnajstletnabo s skladbo Je Me Casse predstavljala Malto na letošnjem izboru za Evrovizijo Že po nekaj sekundah vam bo jasno, zakaj sodi med glavne favoritke za zmago: Je Me Casse je energična plesna skladba, ki vas bo zvlekla na plesišče in v trenutku napolnila s pozitivno energijo. Neverjeten vokal 18-letne Destiny, ki so ga mnogi primerjali z največjimi legendami, kot je Aretha Franklin, vas ne bo pustil ravnodušnih.Predstavnica Malte ima vse tisto, kar potrebuje zmagovalka na tako pomembnem odru, kot je evrovizijski: melodijo, ki gre takoj v uho, ter energično in karizmatično vokalistko. Pesem pa obeta še veliko več: nedvomno se bo uvrstila med top skladbe letošnjega poletja.Destiny v skladbi nagovarja ženske, naj bodo samozavestne in naj zasijejo v svoji lepoti. Plesne ritme dopolnjuje z električnim »vajbom« in spevnimi pop vložki, ki na trenutke spominjajo na največje uspešnice Jennifer Lopez.Mlada 18-letnica ima za sabo že veliko pomembnih nastopov in dosežkov. Med drugim je že kot 13-letnica nastopila na otroškem izboru za Evrovizijo , kjer je s skladbo Not My Soul tudi zmagala. Njena kariera je od takrat v stalnem vzponu.Dve leti pozneje je tako nastopila v šovu Britanija ima talent in kot 14-letno dekle očarala Simona Cowella, ki jo je takoj razglasil za obetajočo zvezdo svetovnega formata. Na koncu se je uvrstila na 6. mesto.Naslednja velika stopnička je bila domača zmaga v šovu X Factor, kjer si je priborila tudi vstopnico za tekmovanje na letošnji Evroviziji.Malta je na izboru Evrovizije prvič nastopila leta 1971 in je do danes nanizala 32 nastopov. Zaradi slabih uvrstitev se je sicer leta 1975 umaknila in se vrnila leta 1991. Od takrat je dosegla veliko zavidljivih rezultatov. Najdlje je prišla na drugo mesto, in sicer dvakrat: leta 2002 in 2005. Je letos končno prišel čas za najvišjo stopničko?Naročnik oglasnega sporočila je Filip Media