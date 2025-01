Glasbeni film o najstnikih in za najstnike, dotakne se tudi odvisnosti od tablet in samopoškodovanja (FOTO)

V kinematografe po Sloveniji prihaja slovenski mladinski celovečerec v režiji Janija Severja. Čao, Bela je film o najstnikih za najstnike, za katerega je režiser dobil navdih pri svojih otrocih in njunih prijateljih. V vlogi glavne junakinje nastopa Alisa Milićević.

Film pripoveduje zgodbo o dijakinji Beli, ki se na začetku srednje šole spopada s številnimi težavami odraščanja. Srečuje se s sklepanjem novih prijateljstev, prvo ljubeznijo, prvim stikom z alkoholom in drogami, odsotnimi starši, družbenimi mediji in iskanjem lastne identitete, so zapisali producenti filma.

2023. leta poleti so začeli snemati.

Bela igra klavir, piše pesmi in trenira tekvondo. Živi z očetom, ki je glasbeni producent, njena mati pa je odšla v ZDA v upanju na igralsko kariero. Na začetku prvega letnika srednje šole Bela izve, da se mama želi vrniti v njeno življenje. V iskanju smisla in lastnega izraza ustanovi band, ki predstavlja svobodo in izpoved njenega pogleda na svet, so o filmu zapisali ustvarjalci. Celovečerec se med drugim dotakne tem, kot sta odvisnost od tablet in samopoškodovanje.

Jani Sever: Navdih sta bila moja otroka in njuni prijatelji. FOTO: Jože Suhadolnik

»Bela je odločno, zapleteno, nadarjeno in prikupno dekle, skratka, sodobna najstnica, ki se na začetku srednje šole zaleti v kup življenjskih težav. Vseh ni mogoče rešiti čez noč, ima pa prijatelje. In band,« so zapisali v Kinodvoru, kjer filma sicer še ne bodo predvajali.

Snemati so ga začeli poleti 2023. Režiser in scenarist Sever je pred začetkom snemanja povedal, da je Čao, Bela »film o najstnikih in za najstnike«. Vlogo Belinega očeta je prevzel hrvaški igralec Krešimir Mikić, znan po vlogah v filmih Koja je ovo država, Svećenikova djeca in Poslednji Srbin u Hrvatskoj. Vloga v Čao, Bela mu je lani na Festivalu slovenskega filma (FSF) Portorož prinesla vesno za najboljšo stransko moško vlogo. Žirija je v obrazložitvi zapisala: »V filmu Čao, Bela, ki ga poganjajo otroški junaki, igra Krešimir Mikić moškega srednjih let, iščočega ravnotežje med izzivi, ki jih prinašata vloga očeta samohranilca in iskanje trajne ljubezni. Z minimalnimi gestami, brez odvečnih besed ustvari lik očeta, ki daje svoji hčerki prepričljivo čustveno podporo.«

Ob njem poleg Alise Milićević igrajo še Suzana Krevh, Maruša Oblak in Ana Urbanc. V filmu nastopajo tudi srednješolci, večinoma naturščiki. Pojavijo se tudi znani slovenski glasbeniki Neisha, Pero Lovšin, Big Foot Mama in Nipke. Glasbo sta napisala srbska glasbenika Milovan Bošković iz Zemlje Gruva in Konstrakta.

V vlogi Bele nastopa Alisa Milićević, njenega očeta pa upodablja hrvaški igralec Krešimir Mikić. FOTO: Darko Herič/Sfc

Glasbo je prispevala tudi Konstrakta, srbska predstavnica na Evroviziji 2022, sicer nekdanja vokalistka skupine Zemlja gruva. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Direktor fotografije je Darko Herič, scenografinja Mateja Medvedič, producentka Nina Jeglič. Koproducenta filma sta RTV Slovenija in Slovenski filmski center. Snemali so v središču Ljubljane in na ljubljanski Gimnaziji Poljane.

Film se je predstavil na lanskem Festivalu slovenskega filma (FSF). Mednarodno premiero pa je imel novembra lani na 42. festivalu za mlado občinstvo Ale Kino! v poljskem Poznanju. Režiser je scenarij napisal z Nino Kokelj in Markom Bratušem.