Tako se je Gianni Rijavec poklonil tradiciji in slovenski kulturi (VIDEO in FOTO)

Izšel je novi singel in videospot Lipa od none pevca in glasbene zvezde Giannija Rijavca. Pesem nosi močno sporočilo o odtujenosti sodobnega človeka v svetu tehnologije in nas opominja na pomen pristne medčloveške komunikacije. V časih, ko se vse odvija prek telefonov in družbenih omrežij, nas Gianni s pesmijo vabi, da se spomnimo na stare čase, ko smo se družili v živo pod mogočno lipo, peli, se pogovarjali in ustvarjali nepozabne trenutke.

Pesem, ki jo je uglasbil Gianni Rijavec, besedilo pa je napisal Leon Oblak, nas popelje nazaj k preprostosti in nas spomni, kako pomembno je ohraniti naše korenine. Lipa od none ni le skladba, je poklon tradiciji, slovenski kulturi in druženju, ki danes vse bolj izginja iz naših življenj.

FOTO: Mirror 2 Mirror Production

Z izidom tega singla in videospota se Gianni Rijavec pridružuje glasbeni založbi Dallas Records, kjer bo nadaljeval svojo bogato glasbeno pot. Videospot za Lipa od none je bil posnet na čudovitih lokacijah Vipavske doline, pod več kot dvesto let staro lipo, ki je simbol vztrajnosti in povezanosti z naravo.

Prisluhnete novi pesmi in se skupaj z Giannijem za trenutek ustavite ter se vrnete k vrednotam, ki nas povezujejo.

Po vsem svetu

Gianni Rijavec je priznani slovenski glasbenik in kantavtor, ki že desetletja navdušuje s svojimi romantičnimi baladami in edinstvenim glasbenim slogom. Izhaja iz glasbeno-prosvetne družine, kjer je že od malih nog rasel ob zvokih več kot dvesto let starega klavirja. Po zaključku nižje glasbene šole je obiskoval gimnazijo in se nato vpisal na pedagoško akademijo, kjer je študiral glasbo in zborovodstvo. Njegova profesionalna glasbena pot se je začela po služenju vojaškega roka, ko je ustanovil vokalni kvartet Big Bend, ki se je kmalu razvil v istoimensko pop skupino, s katero je dosegel velik uspeh.

FOTO: Mirror 2 Mirror Production

Gianni je skozi leta izdal številne plošče in zgoščenke ter nastopil na številnih domačih in mednarodnih festivalih. Njegovi koncerti so ga popeljali po vsem svetu, med drugim tudi v Avstralijo, Kanado, Italijo, Nemčijo, Argentino, na Švedsko in številne druge države. Leta 1999 je bil razglašen za slovenskega glasbenega ambasadorja, s čimer je okrepil svojo vlogo v promociji slovenske glasbe po svetu.

Nova dimenzija

Po izjemno uspešni turneji v Argentini, kjer je izvedel več solističnih koncertov za Slovence in argentinsko publiko, se je Gianni osredotočil na nov glasbeni projekt – pop-simfo koncerte. Z njimi prinaša novo dimenzijo svojim romantičnim baladam, saj jih izvaja ob spremljavi belega klavirja, godalnega kvarteta in pop ansambla. Ta svež in čustveno bogat pristop poslušalcem ponuja globljo glasbeno izkušnjo.

FOTO: Mirror 2 Mirror Production

Z najnovejšim singlom in videospotom Lipa od none Gianni Rijavec znova dokazuje svojo zavezanost glasbi, ki ne le zabava, temveč tudi nagovarja globlja čustva in vrednote.

