Gianni Rijavec na novi poti nabit s čustvi (VIDEO)

Po povratku iz nadvse uspešne turneje po Argentini, kjer je imel Gianni Rijavec številne solistične koncerte s klavirjem za tamkaj živeče Slovence in argentinsko publiko se je porodila ideja tudi o pop-simfo koncertu s klavirjem in godalnim kvartetom, ter spremljevalnim pop ansamblom.

Na koncertu glasbenik ob spremljavi klavirja, godalnega kvarteta in spremljevalnega pop ansambla izvaja svoje najlepše balade iz bogatega repertoarja. Skladbe v novi pop-simfo preobleki doživijo nove dimenzije, začutimo jih še globlje kot v izvirni izvedbi. Številne romantične balade na ta način dobesedno zaživijo. Z omenjenim »pop – simfo« koncertom glasbenik napoveduje ljubezen kot največjo življenjsko vrednoto.

Gianni Rijavec je z omenjenim glasbenim projektom začel novo pot, ki pomeni odmik od dosedanjega glasbenega ustvarjanja. Glasbenik skuša pop glasbo postaviti na tirnice klasične simfonične glasbe. V omenjenem glasbenem stilu nastajajo tudi njegove nove pesmi, prepojene z romantiko, nabite s čustvi. Ena takšnih skladb je tudi pesem z naslovom Tvoj poljub za katero je posnet videospot.

Glasba položena v zibelko

Gianni Rijavec izhaja iz glasbeno-prosvetne družine in njegova glasbena pot se je začela za domačim, več kot dvesto let starim klavirjem. Po končani nižji glasbeni šoli je obiskoval gimnazijo in se kasneje vpisal na pedagoško akademijo smer glasba-zborovodstvo. Po prihodu iz služenja vojaškega roka je ustanovil vokalni kvartet Big Ben in kasneje istoimensko pop skupino. Začela se je strma pot navzgor med glasbene zvezde. Sledili so izidi številnih plošč, kaset in zgoščenk, nastopi na številnih festivalih doma in v tujini in številne turneje: Avstralija, Kanada, Švedska, Italija, Nemčija, Makedonija, Srbija, Portugalska, Argentina ... Po letu 1999 je bil razglašen za slovenskega glasbenega ambasadorja.

Posebna koncertna obleka

Gianni Rijavec nastopa v posebni koncertni obleki, ki jo je oblikovala Giannijeva žena, sicer slikarka in kiparka mag. Patricija Rijavec Simonič. Gre za poklon Giannijevemu pra, pra, pra stricu in sicer kranjskemu deželnemu predsedniku, baronu Andreju Winklerju, ki je večkrat sprejel cesarja Franca Jožefa, ko je le-ta obiskal deželo Kranjsko. Klasična glasba ima predvidoma kot oblačila predpisan smoking ali frak. Glede na to, da se Gianni z novim glasbenim pop-simfo stilom spogleduje s klasiko ima tudi predpisano posebno koncertno obleko. Koncertna obleka je razkošna, bogata in ponazarja glasbenikovo glasbo za katero sam pravi, da je »aristokratska« v smislu bogate prepoznavne melodije, večglasnega petja in bogatega aranžmaja, ki mu je dodan godalni kvartet.

