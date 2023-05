Gianni Rijavec napolnil cerkev, nekateri so stali celo zunaj

Gianni Rijavec se lahko pohvali z novim dosežkom. Z godalnim kvartetom je koncertiral na izjemni lokaciji, in sicer v Gradišču pri Divači v cerkvi Sv. Helene, ki datira v 14. stoletje. Freske Janeza iz Kavsta, gre za avtorja, ki je ustvaril sloviti Mrtvaški ples v Hrastovljah, so pričarale še bolj čarobno vzdušje in koncert dvignile na višjo raven.

Gianni je nastopil s klavirjem ob spremljavi godalnega kvarteta, ki ga sestavljajo akademski glasbeniki (Špela Pirnat, Peter Jud, Peter Kaiser, Matija Udovič) in spremljevalni pop ansambel, ki ga prav tako sestavljajo vrhunski glasbeniki (Tajana Novak, Vojko Sfiligoj, Matjaž Švagelj). Na sporedu so bile Giannije balade, ki so prirejene za omenjeni glasbeni stil.

Obiskovalci so cerkvico napolnili do zadnjega kotička in kljub dežju nekateri vztrajali pred vhodom, ker je bila ladja cerkve dobesedno nabito polna.