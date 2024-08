Manjka nam zdrave kmečke pameti

Primorec, 61 let ima, je že desetletja prisoten na slovenski sceni. Po koncu služenja vojaškega roka je ustanovil kvartet Big Ben in pozneje skupino z istim imenom. Izdal je številne plošče, kasete in zgoščenke, nastopal je na številnih festivalih doma in v tujini ter se odpravil na turneje po Avstraliji, Kanadi, Argentini in mnogih evropskih državah, leta 1999 so ga razglasili za slovenskega glasbenega ambasadorja. Je ustanovitelj Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, katere osnovni namen je širjenje ideje o miru v svetu. Skozi leta se je spreminjal, zorel in v zadnjih letih poskrbel za...