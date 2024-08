Gianni Rijavec je nastopil na posebnem koncertu (FOTO)

V organizaciji Avditorija Portorož je Gianni Rijavec z glasbenim pop-simfo stilom ponovno koncertiral na izjemni lokaciji, in sicer na Tartinijevem trgu v Piranu. Glasbenik o koncertu, ki ga je v zadnjih tednih nestrpno pričakoval, pravi: »Izjemno vzdušje je bilo, odlična publika in seveda izjemna lokacija!« Nastopil je s klavirjem ob spremljavi godalnega kvarteta, ki so ga sestavljali akademski glasbeniki Mihaela Peca, Urška Fon, Manica Slapšak, Peter Kaiser, ter spremljevalnem pop ansamblu, ki ga prav tako sestavljajo vrhunski glasbeniki Tajana Novak, Vojko Sfiligoj in Matjaž Švagelj. Na sporedu so bile Giannijeve balade in nekatere njegove največje uspešnice, ki so prirejene za omenjeni glasbeni stil.

Trg je bilo nabito poln. FOTo: OSEBNI ARHIV