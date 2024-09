Film o narkomanki, alkoholiku in duševnem bolniku, snemali ga bodo v Psihiatrični bolnišnici Idrija

Scenarist in režiser novega slovenskega igranega filma Hotel Alkohol Jan Cvitkovič je pojasnil, da se mu je med pisanjem scenarija izoblikovala želja, da bi s filmom določene skupine ljudi približal povprečnemu človeku. »Glavni liki so alkoholik, narkomanka in psihiatrični bolnik. Že vse življenje so mi blizu ljudje iz teh skupin. Ti trije liki se srečajo v psihiatrični bolnišnici, se povežejo in zaradi niza dogodkov odločijo, da bodo zbežali. Cilj je morje, končajo pa povsem nekje drugje. Drama ima tudi kar veliko komičnih elementov, a ti niso na prvo žogo, ampak izhajajo iz resnih okoliščin,« je pojasnil Cvitkovič, ki pravi, da namerava s filmom razbijati tabuje. Kot je povedal, želi, da se ob ogledu Hotela Alkohol v gledalcu zgodi to, kar se je njemu ob snemanju pred kratkim dokončanega dokumentarnega filma o zasvojencih, saj je skozi snemanje izgubil vse predsodke o njih ter jih vzljubil. Zgolj in samo obsojanje obrobnežev, ki se soočajo z zasvojenostmi, nikoli ni bilo in ne bo plodno, meni režiser.

Gre za dramo, ki vsebuje komične elemente.

Da je za prizorišče snemanja izbral Idrijo, ni naključje, saj je po rodu Tolminčan obiskoval idrijsko gimnazijo in štiri leta bival v tamkajšnjem dijaškem domu. Prijetno ga je presenetil tudi pozitiven odziv vodstva Psihiatrične bolnišnice Idrija, ko je predstavil svojo željo, da bi tam snemal. »Vsi so me svarili, da je težko ali skoraj nemogoče dobiti dovoljenje za snemanje v aktivni psihiatrični bolnišnici, jaz pa sem se odločil, da bom vseeno poskusil. In kar se je zgodilo, je bil sanjski razplet. Vodstvo in drugi v bolnišnici nam res gredo na roko in se jim želim zahvaliti za vse, kar so in še bodo naredili za nas,« je poudaril režiser.

35 snemalnih dni bodo potrebovali.

V glavnih vlogah nastopajo Medea Novak, ki upodablja narkomanko, Drago Milinović v vlogi psihiatričnega bolnika in Gregor Baković, ki igra alkoholika.

Cvitkovič je režiral komedijo Šiška Deluxe.

Od skupno 35 snemalnih dni bodo film Hotel Alkohol 20 dni snemali v Idriji. Zaključili bodo v Ajdovščini. Filmska ekipa dela pod okriljem produkcijske hiše Staragara. Za film imajo zagotovljenih 620.000 evrov iz sklada Slovenskega filmskega centra in 122.000 evrov iz razpisa TV Slovenija, k sodelovanju pa so pritegnili tudi koproducente iz Hrvaške in Nemčije.