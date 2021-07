Film iz Bovca nagradili v Cannesu

Postal je zmagovalec zgodovinskih filmov. FOTO: Instagram

Poster s podpisom

Zgodbo o smučarski tekmi mu je predstavil brigadir v pokoju Janez Kavar.

Režiser Chris Anthony ga je predstavil ameriškim vojakom, ki so bili navdušeni. FOTO: Army.mil

V Bovcu so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti o dokumentarcu Misija Mangart, ki je filmski projekt profesionalnega smučarja. Aprila je dobil nagrado filmskega festivala v Cannesu, kjer je Misija Mangart postala zmagovalec v kategoriji zgodovinskih filmov.Anthony je pred leti s pomočjo brigadirja v pokojupo naključju odkril zgodbo o smučarski tekmi 10. gorske divizije ameriške vojske, ki so jo na Mangartu izvedli tretjega julija 1945. Po prvem navdušenju nad edinstveno zgodbo je Anthony načrtoval najprej snemanje kratkega desetminutnega filma, vendar pa je z brskanjem po arhivih in raziskovanjem zgodbe dobival vedno več materiala in širšo sliko. Nastal je enourni film, ki govori o razvoju in poti 10. gorske divizije ameriške vojske, o tem, kako je prišla na to območje in predvsem, zakaj in kako so se vojaki odločili, da bodo na Mangartu pripravili smučarsko tekmo in jo tudi izvedli.Dokumentarec, ki prikazuje edinstveno zgodbo prve ameriške smučarske enote, je Anthonyjev prvi filmski projekt. Denar za film je prejel večinoma z donacijami, sam pa je poskrbel za scenarij, režijo, montažo in produkcijo. Kot še poudari avtor, njegov namen ni ustvarjanje dobička, ampak bo vsa prejeta sredstva namenil za svoj mladinski projekt, v okviru katerega skrbi za izobraževanje ameriških otrok. Anthony je v ZDA film že prikazal različnim manjšim skupinam gledalcev, med drugim trenutnim vojakom 10. gorske divizije, ki so ga sprejeli z navdušenjem. Brez večjih namenov in pričakovanj ga je prijavil tudi na več evropskih filmskih festivalov.Anthony se je v Bovcu zahvalil brigadirju Kavarju za vso pomoč in mu v znak zahvale podaril filmski poster s svojim podpisom in podpisom smučarke. Ta upodobi zgodbo, odlične smučarke, ki je imela v 10. gorski diviziji pomembno vlogo, sodelovala je tudi pri rekrutiranju fantov in mož. Premiero na ameriških tleh načrtujejo na dan veteranov, 11. novembra, v Koloradu.Pred slovensko premiero ga želijo prevesti v slovenščino, nato bodo dogodek ob prvem javnem predvajanju filma pripravili tudi na slovenskih tleh, predvidoma prihodnje leto. Bovški županje na konferenci poudaril, da si želijo, da bi čim prej lahko izpeljali premiero v Bovcu.