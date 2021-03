Fantje iz ansambla Opoj so si izpolnili željo

Ne glede na epidemijo so glasbeniki iz ansambla Opoj uspešno izpeljali nekaj začrtanih ciljev in projektov, nekateri so v teku, drugi še čakajo, da pridejo na vrsto. Tudi letos se jim je uspelo uvrstiti v finale Slovenske polke in valčka, kjer so se predstavili z valčkom Nazaj za pol stoletja. Pravkar zaključujejo zanimiv projekt, saj so z devetletnim Miho Pavlinom, s katerim so premierno nastopili v oddaji Slovenski pozdrav, posneli priredbo skladbe Kje si očka moj. Za omenjeno skladbo bodo v bližnji prihodnosti posneli tudi videospot. Dominik Solina, Matjaž Zemljič, Uroš Škripec in Božidar Štiberc pa so pred dnevi poskrbeli, da jih bodo oboževalci še lažje spremljali, saj imajo novo spletno stran. »Glede na to, da vedno poskušamo skrbeti, da smo v koraku s časom in lahko svojim poslušalcem in ljudem, ki nas spremljajo, ponudimo največ, kar se da, smo ravno pred zaključkom zadnjega projekta, po katerem nas bodo še lažje spremljali. Na pobudo našega prijatelja in tekstopisca Mateja Trstenjaka in Marjana iz podjetja Interplanet smo se odločili, da je že čas, da tudi mi dobimo svojo spletno stran (www.opoj.si). Želja po njej je v nas tlela že dolgo, s pomočjo omenjenih prijateljev pa se nam je končno izpolnila,« so ob tem sporočili opojevci, ki se že veselijo obiskovalcev in všečkov. Na spletni strani bodo lahko oboževalci prebrali njihovo zgodbo, nekaj o njih samih, spremljali koledar nastopov, si ogledali fotografije in videoposnetke, na voljo bodo kontaktni podatki, posebno pozornost pa so namenili tudi dostopu do informacij, ki so koristne za organizatorje dogodkov in medije. »Upamo, da se bodo trenutne razmere kmalu izboljšale in normalizirale, da se bomo lahko spet srečevali na nastopih. Mi vas že zelo pogrešamo. Do takrat pa vas bomo poskušali razveseljevati z novimi skladbami, posnetki in videospoti,« so sporočili kar iz vinske kleti, kjer so med drugim z radgonsko penino nazdravili novi spletni strani.

