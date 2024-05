Tako napeto še ni bilo nikoli: Izraelko med vajo izžvižgali (VIDEO)

V švedskem Malmöju se bo nocoj ob 21. uri začel drugi polfinalni izbor 68. tekmovanja za pesem Evrovizije. Za uvrstitev v sobotni finale se bodo potegovali predstavniki 16 držav. Največ oči je uprtih v nastop predstavnice Izraela, kar že dolgo buri duhove.

V multikulturnem, tretjem največjem švedskem mestu na jugu države z veliko palestinsko skupnostjo so na dan drugega polfinalnega večera v luči aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu napovedani tako propalestinski kot proizraelski protesti. Izraelski predstavnici Eden Golan naj bi zaradi varnostnih razlogov celo svetovali, da naj do svojega današnjega nastopa raje ostane v hotelski sobi.

Da so razmere res napete, pričajo tudi posnetki iz arene, ki so nastali med njeno vajo. Občinstvo je vpilo in jo izžvižgalo.

Eden se bo na evrovizijskem odru predstavila s skladbo Hurricane, a jo je morala za evrovizijski nastop nekoliko prilagoditi, saj je pesem v prvotni verziji namigovala na napad Hamasa 7. oktobra lani, s čimer so kršili načelo nepolitičnosti, ki velja za pesmi. Izrael, ki je na Evroviziji prvič nastopil leta 1973, se je sicer od leta 2015 vedno uvrstil v finale tekmovanja, zmagal pa je doslej štirikrat.