Dragićeve harmonike odmevale s Pohorja (FOTO)

Mnogi se sprašujejo, kaj delajo v Glasbeni šoli Bučar, ki jo vodi harmonikar Simon Bučar, sicer tudi navdušen gornik, ki se znova pripravlja na pohod na najvišji vrh sveta, in to s harmoniko, da jih vabijo tudi na najprestižnejše dogodke. Bučarjevi harmonikarji so bili namreč tisti, ki so imeli čast zaigrati na poslovilni tekmi naše košarkarske legende Gorana Dragića v ljubljanskih Stožicah. In še veliko drugih nastopov na spektaklih in elitnih dogodkih je za njimi. Zato si mnogi želijo biti del te uspešne ekipe, če se izrazimo športno. Ne nazadnje si vsako leto zadajo nalogo, da se s harmonikami podajo po Sloveniji, in letos so si izbrali Pohorje.

Simon Bučar, vodja glasbene šole in projekta S harmoniko po Pohorju FOTO: Arhiv GŠ Bučar

Povsod dobrodošlica

Več kot sto ljubiteljev narodnozabavne glasbe se je še v trdi temi odpravilo z litijskega in ljubljanskega konca proti Rogli. Pešpot so začeli pri koči na Pesku. Idejni vodja projektov Simon Bučar pa je za tokratni pesmi skupaj z učenci izbral Se Pohorje vidi Alfija Nipiča in Kdor ne skače ni Slovenc' zasedbe Gamsi.

11. POHOD s harmonikami po Sloveniji.

V takšni druščini so mnoge zasrbele pete. FOTO: Arhiv GŠ Bučar

»Prva postojanka je bila na Klopnem vrhu, kjer so nas pričakali prijatelji iz PD Brda in nam postregli sveže narezan pršut, hladno briško vino in slastno bovlo. Po poštenem okrepčilu smo se opravili naprej proti slapu Šumik. V bližini so nas z dobrotami iz svoje pokrajine presenetili člani PD Lendava. Pripravili so nam slane rogljičke z različnimi nadevi, zaseko, k čemur se je prileglo hladno prekmursko vino. Naslednja postojanka je bila pred Ruško kočo, kjer so nam dobrodošlico izkazali člani PGD Šmartno na Pohorju in pripravili špalir z gasilskimi cevmi, kar je bila dobrodošla osvežitev. Tam pa so bili tudi tamburaši KUD Hoče,« Bučar opiše doživetja prvega dne.

Po odlični večerji so se udeleženci pomerili v zabavnih igrah na prostem in se po druženju, ob igranju in prepevanju, odpravili na zasluženi počitek.

S pohodnimi palicami je bilo lažje premagovati poti. FOTO: Arhiv GŠ Bučar

S Pohorja se jim je odprl prelep razgled na Maribor. FOTO: Arhiv GŠ Bučar

Dvakrat so se povzpeli na vrh Triglava

Drugi dan so se od Ruške koče, kjer so ogreli harmonike in glasilke, podali proti slapu Skalca. »Tamkajšnja kulisa je bila izjemna, zato smo se kar nekaj časa zadržali ter igrali in peli slovenske pesmi. Potem smo odšli še na Bellevue in občudovali razgled na Maribor. Seveda smo to lepo kuliso izkoristili za fotografiranje. Nato smo se vrnili do Ruške koče in z igranjem navdušili še druge goste,« opiše pestro dogajanje vodja projekta, ki je z učenci doslej obiskal že slovensko Obalo, Postojnsko jamo, pokrajine ob Kolpi, Sedmera jezera, Robanov in Matkov kot ter Logarsko dolino, Prekmurje, Goričko, Krn in Krnska jezera ter Goriška brda.

Kar dvakrat so se povzpeli na vrh Triglava, letos pa so izbrali Štajersko in tamkajšnje hribovje, zato so projekt poimenovali S harmoniko po Pohorju.