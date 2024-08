Ditka vas vabi k sodelovanju

Ljubim te, ljubim, ljubezen. To je naslov nove skladbe, ki skupaj z videospotom izide v začetku septembra. Kantavtorica in skladateljica Ditka se je odločila, da k soustvarjanju ljubezenske melodije povabi tudi svoje poslušalce. Vabi vas, da z njo delite vašo najljubšo fotografijo, ki je odraz ljubezni, bližine, dvojine in povezanosti z nekom, ki ga imate radi. Tistega trenutka, ki vam bo zaradi srca, polnega radosti, za zmeraj ostal v spominu. »Ljubezen je čustvo, ki nas povezuje tako s partnerjem kot tudi s prijatelji, starši, hišnimi ljubljenčki,« pravi glasbenica. Vaše ljubezenske fotografije bodo dobile dodaten utrip večnosti, saj jih bo Ditka na subtilen način in s hvaležnostjo vpletla v skupno zgodbo nove skladbe.

Izbrano fotografijo najkasneje do 18. avgusta pošljite na naslov: ditka@ditkamusic.si. V zadevo sporočila zapišite Ljubezen, v jedro pa: Dovoljujem objavo svoje fotografije v videospotu.