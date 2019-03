Tilen Artač skrbi za smeh

Voditelja oddaje Slovenski pozdrav Darja Gajšek in Blaž Švab s Tilnom Artačem v podobi Emeralde FOTO: Žiga Culiberg

Ansambel Opoj se bo predstavil s polko Naša glasba. FOTO: Osebni arhiv

Veseli Dolenjci računajo na uspeh s polko Dej, povej. FOTO: Mojca Marot

24

skladb se bo predstavilo.

Na prvem programu Televizije Slovenija se je že začela nova sezona oddaj Slovenski pozdrav, ki pa je tokrat nekoliko drugačna, saj v okviru te poteka tudi festival Slovenska polka in valček.Prvič torej ta festival ni enkratni dogodek, temveč bomo 24 skladb, 12 polk in 12 valčkov spremljali skozi vseh 12 oddaj, na koncu pa dobili 12 finalistov. Izbrali jih bodo najprej radijski uredniki, poslušalci pa imajo možnost glasovati za najljubšo skladbo že med oddajo na facebooku. V prvi oddaji smo slišali prva dva valčka, ki sta ju izvedla ansambla Vražji muzikanti (Misel nate ne zaspi) in Šepet (Ranjeno srce).Tako radijski uredniki kot tudi tisti, ki so glasovali na družabnem omrežju, so se na koncu odločili v prid čutnemu valčku Vražjih muzikantov, za katerega je melodijo in aranžma napisal, prav tako član Vražjih muzikantov, besedilo pa je deloŽe ta petek se bosta predstavila nova ansambla, tokrat bosta to Opoj, katerega člani prihajajo iz Gornje Radgone, ter Veseli Dolenjci iz Krmelja pri Sevnici, predstavila pa se bosta vsak s svojo polko. Veseli Dolenjci s polko z naslovom Dej, povej, za katero je melodijo in aranžma ustvaril, besedilo pa, Opoj pa s polko z naslovom Naša glasba, za katero je glasbo in aranžma ustvaril, besedilo paKatera polka bo bolj prepričala radijske urednike, bo torej znano že ta konec tedna. v oddaji bomo slišali tudi Poskočne muzikante, predstavili bodo novo balado z naslovom Srce le eno nama bije, v goste bo prišla skupina Victory, videli in slišali pa bomo še Vesele svate, Ansambel Spev ter Ansambel Banovšek, ki bo predstavil uspešnico iz zakladnice domače glasbe. V oddaji smo priča še eni letošnji novosti.Ob voditeljihinnamreč ni več jezične Štajerke, temveč v novi sezoni za humor skrbi znani ljudski humorist, ki se predstavlja v kar dveh likih, podobi gospe Emeralde in mladega Mira Serpentinška.