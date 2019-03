Rockerji priznali, da so za škandale prestari

Na koncertih tudi mladi

Ne počivajo, ampak ustvarjajo naprej. FOTO: Saša Midžor

Vojna jih je razdelila

19. marca bo koncert v Kinu Šiška.

Posneli dokumentarec

Marsikaj od tistega, kar je bilo aktualno pred 30 leti, je na žalost še danes.

V zadnjem času kar precej glasbenih imen praznuje visoke obletnice. Bodisi skupine bodisi solisti so na sceni različno dolgo, a ko na odru dočakaš skoraj štiri desetletja, to zagotovo ni malo. Še posebno za skupino. Mineva čas, menjajo se generacije, spreminjajo se okusi, a nekatere legende trdno ostajajo na sceni. Med slednje nedvomno spada sarajevska skupina Zabranjeno pušenje, ki bo 19. marca ob 35-letnici izida svojega prvega albuma Das ist Walter nastopila tudi v ljubljanskem Kinu Šiška. Čeprav so po stažu že odrski veterani, pa še zdaleč niso rekli zadnje, marsikaj imajo povedati tudi mlajšim generacijam. »V glasbi se ustvarja, dokler obstajaš. Bendi, ki ne delajo novih skladb, pravzaprav ne obstajajo. Starši imajo otroke, bendi pa skladbe. Živ bend je le tisti, ki dela nove skladbe,« pravi frontman. In sami vsekakor še kako živijo in delajo s polno paro. Za novi, enajsti album celo menijo, da je njihov najboljši doslej.Bržkone je za starejše glasbenike, ki imajo za sabo zavidljivo kilometrino, eno največjih priznanj in spodbud za nadaljnje delo tudi mlado občinstvo. Generacije, ki se v časih njihovih začetkov sploh še niso rodile ali so bile še majhne. »Dobro je, da mlade ljudi zanima tvoje delo in razmišljanje. Tudi zaradi teh mlajših generacij je treba ustvarjati nove stvari. To je glasba, ki komunicira z modernim časom. Teme, o katerih govorimo v skladbah zadnjih let, so jim veliko bližje, kar je razumljivo.«Na sceni seveda veljajo za izkušene. In izkušnje jim govore, da je z glasbo mogoče spreminjati stvari. »Z glasbo se človek počuti bolje, bolj izpolnjen. Na dolge proge pa se tudi z umetnostjo in glasbo da spreminjati stvari. Na lep način. Družba, ki ima umetnost in umetnike, gre lažje preko težav.«Na njihovih nastopih so, kot rečeno, stari in mladi. Generacije iz drugih časov in mlajše. Je od zimzelenih skladb oziroma tistih s starejšim datumom, vsebinsko in tematsko kakšna, ki je še vedno ali pa znova aktualna tudi danes? »Nekateri balkanski problemi se niso veliko spremenili. Še vedno smo veliko bolj obrnjeni v preteklost kot v prihodnost, in dokler bo tako, bodo tudi naše pesmi izpred let še kako prisotne. Celo bolj, kot bi morale biti. Marsikaj od tistega, kar je bilo aktualno pred 30 leti, je na žalost še danes. Osebno bi bil bolj srečen, če bi ljudje govorili o prihodnosti. Je palepo povedal, da je princip isti, vse drugo so le odtenki.«Skupina se je v časih nekdanje Jugoslavije zaradi kontroverznosti nemalokrat zapletla v težave s tedanjimi oblastmi. Vseeno se jim kolca po tistih časih. »Seveda so bili tisti časi boljši, predvsem ker smo bili mlajši. Takrat ima človek na splošno več entuziazma in optimizma,« razpreda Sejo, a dodaja, da se glasbo vendar še vedno dela enako. Vsaj tisti, ki so v glasbo prišli zaradi glasbe same. »Prava glasba se vedno dela na en sam način. Iz srca in z ljubeznijo. Zaradi tehnologije ne more ne napredovati ne nazadovati.«Njihov vzpon in popularnost je prekinila vojna, ki se je začela v Bosni in Hercegovini. Skupina se je razdvojila na dva dela. Del je deloval naprej v Sarajevu pod svojim imenom, drugi pa se je preoblikoval v skupino No smoking orchestra v Beogradu. Tako skupina kot njene skladbe iz zlatih časov pa ostajajo dobro znane tudi še danes. »Glasba je eksperiment, raziskovanje, radovednost … Dobro je ohraniti v sebi del otroka. Glasba tako ljudem postane dražja in bližja. Ko pa pride menedžer, je to treba skriti, sicer ostaneš brez honorarja,« se še pošali.Če so se svoje čase zapletali v spore z oblastmi in poskrbeli za marsikateri dim, je okrog njih že nekaj let vse precej potihnilo. Kakšnega posebno odmevnega škandala pravzaprav ni. Ali pa so takšne stvari danes zamolčane? »Danes brez tega v bistvu ni mogoče. Tisti, ki delajo škandale, so najbolj prisotni na sceni in v medijih. Tako pač je. Tudi mi smo imeli kakšnega, a od takrat je preteklo že precej let in so utonili v pozabo. Vseeno je danes malce drugače, saj je družba bolj svobodna, vse je bolj fleksibilno, da jih ljudje tudi opazijo manj, kar je v današnji hiperprodukciji škandalov razumljivo. O naših pred leti pa mislim, da se vse ve, nekateri so pravzaprav dobili že mitične razsežnosti. Kar se nas tiče, mislim, da smo svoje škandale že oddelali.« Z življenjsko kilometrino in zrelostjo danes tisto, kar bi radi povedali in o čemer razmišljajo, povedo z glasbo. Svojo zgodbo pa je bend povedal tudi z dokumentarnim filmom, ki govori o zgodbi treh ustanoviteljev skupine in vsem, kar se je z njimi dogajalo.