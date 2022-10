Zvone Šeruga razkril: Spal bom z babico

Znani svetovni popotnik Zvone Šeruga je postal dedek. Njegova prvorojenka Kaja je namreč včeraj postala mamica. Kaja, ki z možem živi na Dunaju, je tam tudi rodila. Mladi par se je razveselil hčerke, ki jo je poimenoval Pia. Obe se menda počutita odlično. Novice pa se je zelo razveselil tudi dedek dojenčice Zvone Šeruga, ki ni ni mogel upreti izlivu sreče na facebooku. Takole je zapisal:

»Kaja je rodila. Obe s Pio sta odlično. Da, tista mala Kaja z mojega naročja izpred 32 let!! Ne, ni knjiga, ni domišljija in ni literarna svoboda … ljudje dragi … pa jaz sem dedi? Star človek z belo brado in vlažnimi očmi? Ampak to je verjetno zaradi šampanjca, mehurčki so močni ... in ker bom odslej z babico spal? Pa to je krasno. To je … da, še en najlepši otrok tega sveta se je rodil. Dobrodošla, Pia, moja draga vnučka!«

Vse dobro mladim staršem in mladim starim staršem želimo tudi iz naše redakcije.