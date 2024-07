Znano Slovenko poškodovala strupena žival, pomagala si je z nenavadnim postopkom

Mojstrica obrazne joge, spletna vplivnica in avtorica knjižnih uspešnic Savina Atai se je na morju srečala s strupeno živaljo, ki navadno v naši bližini ne povzroča hudih preglavic. A tokrat je komaj opazen, v morju lebdeči organizem znano Slovenko močno opekel. Govora je seveda o meduzi.

»Sem že v naši šoli objavila, pa upala, da jih ne bo več … A izgleda, da še nikamor ne gredo - danes me je opekla že druga. (Pa sem imela ‘ta cele’ kopalke z dolgimi rokavi.) Letos jih je res veliko. Vsaj pri nas,« je zapisala na Facebooku in zapis pospremila z video kolažem fotografij.

Močno so jo opekle meduze. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

»5 sosedov tukaj v moji mali vasici so nas že opekle, pa vsi pazimo. En sosed je moral k zdravniku, je bilo tako hudo … Druga je dobila vročino. Upam, da nihče izmed vas ne bo potreboval teh nasvetov … A tole je SOS, če vas slučajno opeče, meni res pomaga. Sploh, če si alergik,« je poudarila.

Zmrznjen paradižnik in encimi

Najbolj jo je skrbela histaminska reakcija. »A s tem protokolom gre res lažje skozi. Meduze so kemična opeklina, ni enako kot pik npr. čebele. Zato je tako pomembno, SOS po. In traja, ker je koža poškodovana. Histamin se pa še nekaj ur po dviga,« je nadaljevala in navedla postopek, ki ga sama uporablja v takšnih primerih:

Operi z res vročo vodo najprej, da gre strup dol. (Potem se samo še hladi.) Nekateri dajo gor selotejp in potem na hitro odlepijo strup. Ali pa ‘pomažejo’ s peskom. Nekateri dajo gor sodo bikarbono. Jaz sem z res vročo vodo 20 min spirala dol strup. Potem leden paradižnik - ta NAJBOLJ pomaga. Kislina iz paradižnika nevtralizira in strup in preprečuje velike mehurje. Večkrat na dan, leden paradižnik. (Jaz jih imam kar v skrinji.) Spiranje z jabolčnim kisom, proti veliki oteklini. Meni se zdi, da je jabolčni kis ‘lokaliziral’ otekanje. Pri sosedih sem videla, da je enemu res otekla cela noga, drugemu še bezgavke … Mrzla aloe-vera. Mazanje. Iz hladilnika.

Zapis je dopolnila z več fotografijami, ki prikazujejo močne opekline, rdečine in otekline. »Zadnja slika moje roke je 4 dni po opeklini. Tudi, ko po cca dveh dneh bolečina mine, je koža še izjemno občutljiva in rdeča, sploh je treba paziti na sonce,« je opozorila.

Otekel ji je tudi obraz

Pravi, da je jemala tudi »DAO encim, proti histaminskim reakcijam«. Takoj po srečanju z meduzo ji je začel otekati obraz, a naj bi ji omenjeni encim pomagal - ponj je odšla v lekarno.

»Želim nam vsem lepo poletje brez meduz. Moje plavanje bo nekaj časa, dokler RES ne bo več meduz, v polni zaščitni opremi. Kopalke z dolgimi rokavi in pajkice,« je zaključila.

Savina je znana po naravnih pristopih k vsakodnevnim tegobam. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv

