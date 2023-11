Savina Atai na robu smrti

Priljubljena spletna vplivnica, avtorica knjižnih uspešnic in mojstrica obrazne joge Savina Atai je svoje sledilce šokirala s pretresljivo izpovedjo. Razkrila je namreč, da se je pred leti znašla tik pred smrtjo. »Čutila sem, da se Kreta poslavlja od mene ...« je zapisala in razložila, da se je zastrupila s plinom, istočasno pa je imela močno razširjeno e-coli bakterijo.

»V Kretski bolnišnici so mi povedali, da je verjetno pred mano zadnja noč. Poslovila sem se od najbližjih, po devetih letih sem v slovo poklicala tudi mamo. Moja Irena je šla sredi noči na letalo k meni.« Tako je svojo pripoved o hudi bolezni začela Savina.

Menda so zdravniki potrebovali 24 ur konstantnih preiskav, da so ugotovili vzrok njenega slabega počutja. Vplivnica je imela vročino čez 39 in nekontrolirano lulala kri. Bila je prešibka, da bi jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Atene.

Kaj je bil vzrok zastrupitve?

»Bakterijo sem dobila od psička, ki sem ga popolnoma sestradanega našla na plaži in ga pripeljala domov. Plin je uhajal iz grelca, v moji novi pisarni. Ker sem imela sočasno dve hudi zastrupitvi, vsako s svojimi tako zelo različnimi simptomi, ki so se izključevali - niso prej našli vzroka. Ledvici sta mi odpovedovali. Antibiotiki, ki so mi jih dali, pa so mi povzročili tako alergijo, da sem dobila anafilaktični šok in so me morali reševati,« je opisala svojo izkušnjo.

Hitra regeneracija in dolgotrajne posledice

Savina si je obljubila, da bo zgodbo o tej izkušnji ljudem razkrila šele tedaj, ko bo znova povsem v redu. Ko se bo regeneracija organov zgodila do konca, ko bo ultrazvok ledvic popolnoma čist, ko bo vsaj eno leto brez vnetja roke. Tako se zdaj počuti dobro. »Več kot štiri leta je trajalo, da se je obnovilo, kar naj bi bilo neobnovljivo. Da lahko rečem, da je telo ‘nazaj’,« pravi Savina, ki ne pozabi omeniti, da je človeško telo čudež, ki ga je treba ceniti.