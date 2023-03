Savin Atai: Tole je težko deliti. A če enemu pomaga … je vredno

Mojstrica obrazne joge Savina Atai preživlja težke dni, o čemer smo že poročali tukaj. Njena psička Lotus je na hrvaški obali prišla v stik s strupeno gosenico, kar je povzročilo resne zaplete.

Savina se je oglasila preko družbenih omrežij in delila s sledilci fotografijo psičke in spodnji zapis, ki ga objavljamo v celoti. Strupena gosenica je namreč nevarna tudi za otroke.

»Tole je težko deliti. Sliko jezika od Lotus. A če enemu pomaga … je vredno. Včasih slika pove več, kot 1000 besed. To je epilog zgodbe zastrupitve z gosenico, ki je nevarna tudi za ljudi. Se mi zdi prav, da ga povem.

Odkar se je Lotus zastrupila s strupeno gosenico sem se pogovorila z nekaj zdravniki in veterinarji, prebrala kar se je dalo prebrati o tej temi in dobila okoli 20 zgob z vašimi izkušnjami. Te gosenice niso nevarne ‘samo’ za pse, ampak izjemno tudi za otroke. Ne dolgo nazaj so morali v Splitu odpeljati cel razred otrok v bolnico, ker so se igrali s temi gosenicami. Enako se je zgodilo z vrtcem v Dalmaciji. Če je otrok že tako nagnjen k alergijam, lahko sprožijo hud histaminski šok in zaprejo dihala. Zelo nevarno je, če se otrok dotakne gosenice, potem pa očesa.

Ne želim strašiti. A je zelo resno. In mnogo premalo vemo, kako resno je. Previdnost je tako pomembna. Prosim opozorite tudi vi o tem. Jaz zdaj vsem lastnikov psov, ki jih srečam povem, naj prosim pazijo. V Splitu mi veterinarji pravijo, da dobijo po vsaj en primer zastrupitve na dan! Zdaj z marcem se bodo začele gosenice borovega, pinjevega in hrastovega prleca tudi v Sloveniji. Predvsem na Krasu in v Primorju. Veliko jih je tudi v Istri. Pa po celi Dalmaciji. Lotus je izgubila 1/3 jezika. Tako zelo gosenica razžre, v hipu. Sledi nekroza - odmrtje. Na srečo njena jetra okrevajo, enako kri.

Potrebno bo še vsaj en mesec terapije. Velik čudež je, da je preživela. In na to se fokusiramo. Na hvaležnost. Za vedno bom hvaležna vsem vam, za vsako zdravilno misel in lepo željo. Jaz sem se samo dotaknila njenega jezika, ki je bil v stiku z gosenico - pa imam še kar opeklino pod očesem (ker sem se potem dotaknila tega dela obraza). Dobila sem zgodbe, kako ste nekaterim kužkom komaj rešili oko, del jezika … in kako je bila zastrupitev tudi usodna. Na srečo trajajo le do konca maja. Vsi, ki imate težave s histaminom … se tudi zdaj ni dobro zadrževati pod borovci in hrasti, sploh če je veter. Na njih so gnezda. In ko piha, se raznesejo iglice gosenic po zraku in v pljuča. Sem se pogovarjala z nekaj delavci na Visu, ki delajo zunaj. Nekateri so na antihistaminikih, ker imajo take težave ob vetrovnih dneh.

Mi se crkljamo in okrevamo. Hvaležni. Lotus se bo navadila živeti s tem. Malo ima še težav s požiranjem … Hvala. Rada Te Imam, Savina.«