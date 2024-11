Znano, kdaj bo pogreb Maje Mauko: Njeno srce bo za vedno ostalo na morju

Slovensko glasbeno sceno je konec tedna presenetila žalostna vest, da je nepričakovano umrla nekdanja članica skupine Foxy Teens Maja Mauko, stara je bila 41 let.

Maja je bila prvotna članica te prve slovenske najstniške pop glasbene skupine, nastopala pa je vse do leta 2005. Skupina je sicer delovala do leta 2013.

Številni so se poslovili od Maje z ganljivimi besedami. Da je za vedno odšla, a bo ostala v njihovih srcih, pa je v nedeljo dopoldan sporočil tudi njen brat Andraž Mauko - Žare:

»Z žalostjo sporočam, da nas je zapustila sestra, hčerka, prijateljica in nasploh ena najlepših oseb, ki jo je bilo mogoče poznati. Maja za vedno ostaja z nami v naših mislih in srcu! Uživaj na drugi strani, kot si to počela na tej! Radi te imamo.«

Njeno srce bo za vedno na morju

Od Maje se bodo poslovili v petek, ob 16. uri, v vežici sv. Nikolaja na ljubljanskih Žalah.

»Ker pa bo raztros na morju, kar je bila tudi njena želja, cvetje, vence in podobno hvaležno odklanjamo, saj jih tudi sama ni želela imeti. Vedno bo z nami v naših srcih in večna v naših mislih,« so zapisali njeni svojci.

Odzvale so se tudi nekdanje članice Foxy Teens. Tanja Žagar je novico izvedela med koncertom. »Vse to je življenje. Hud šok, hud udarec. Naša Maja, naša Majči, s katero sva bili res močno povezani in sva bili kot sestrici ...« je dejala pevka. Kot je še dodala, se je Maja poslovila v soboto zvečer in je zdaj njihov angelček, ki bo pazil nanje.«

Lepe spomine na Majo ima tudi pevka Špela Grošelj, ki je za Slovenske novice povedala, da se je Maja leta 2002, ko je Špela prišla v skupino, posvetila študiju. Sočasno nista bili v skupini in se nista dobro poznali, sta se pa družili na koncertu Tanje Žagar ob 10. obletnici njene glasbene poti.

»Z Majo sva se zelo dobro ujeli. Spomnim se najine zadnje debate, kot bi bilo včeraj, je pa bilo pred petimi leti. Ohranila jo bom v lepem spominu in globoko sočustvujem z njeno družino in vsemi, ki so jo imeli radi,« nam je dejala Špela.

Z ganljivimi in srčnimi besedami se je od pokojne poslovila tudi nekdanja sopevka Gaynor Johnson, ki je za naš portal povedala:

»Naša čebelica Maja ... Njene velike, kot morje modre oči so izžarevale energijo nekoga, ki se ni nikoli bal živeti na polno. Bila je tista prijateljica, ki je brez pomisleka skočila v katerokoli noro idejo, pripravljena na noro količino smeha in ustvarjanje najbolj utrganih spominov. Ko si potreboval pomoč, je bila tam. Maja je bila iskrica, ki je povezovala ljudi. Njena duša in energija je bila neustrašna in polna življenja, in čeprav je ni več med nami, bo njen spomin vedno ostal živ kot življenje, ki ga je živela.«

Maja je del svojega življenja posvetila karieri v kadrovski službi, ob prostem času pa je najraje uživala na morju, kjer je nabirala školjke in jih potem podarjala najbližjim prijateljem in svojcem.

Njena povezanost z morjem je tako močna, da bo njeno srce tudi po raztrosu pepela ostalo v morju.