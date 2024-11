Tanjo Žagar oblile solze: razkrila, kako je izvedela za Majino smrt (VIDEO)

Tanja Žagar je v oddaji Jutro na Planetu spregovorila o videospotu, ki ga je posnela decembra lani, natanko dan pred prvo kemoterapijo.

Pesem govori tudi o moči ljubezni. Kot je pevka razkrila voditeljema, jo je prav ljubezen njenih bližnjih v zadnjem letu, ko je šla skozi težko preizkušnjo, držala pokonci. »Družina je najpomembnejša stvar na svetu. Brez Mikija in najinih sončkov bi bila ta pot popolnoma drugačna. Ravno zaradi njih sem jaz vse to sprejela tako, da je to del življenja in da se bom pozdravila,« je dejala.

Novico je izvedela med koncertom

Se je pa Žagarjeva dotaknila tudi nedavne smrti nekdanje članice Foxy Teens Maje Mauko. »Vse to je življenje. Hud šok, hud udarec. Naša Maja, naša Majči, s katero sva bili res močno povezani in sva bili kot sestrici ...« je dejala pevka. Kot je še dodala, se je Maja poslovila v soboto zvečer in je zdaj njihov angelček, ki bo pazil na nanje. »Zelo je hudo in zelo je težko dojeti,« je dejala na robu solz.

Žagarjeva je tragično novico izvedela med sobotnim koncertom, in sicer med prvim in drugim delom nastopa. Po tem premoru je morala iti nazaj na oder. »Tudi to je življenje. Če bi vedela, da bo prišla nazaj, če ne grem nazaj na oder, ne bi šla. V Vipavi je bilo to. Potem smo pa vsi skupaj zanjo zapeli Naj pada zdaj dež. Lepo in nepozabno,« je dejala in poudarila, da naj Maja ljudem ostane v spominu kot energično in pozitivno dekle, saj je takšna tudi zares bila.