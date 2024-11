Številni odzivi ob smrti članice Foxy Teens: »Sploh nimam besed. Tako mi je hudo«

Slovensko glasbeno sceno je danes pretresla novica o smrti nekdanje članice skupine Foxy Teens Maje Mauko. Na žalostno vest so se na družbenih omrežjih odzvali številni znani.

S čustvenim zapisom se je oglasila pevka Tanja Žagar, s katero je bila Maja pred leti v skupini Foxy Teens. »Sploh nimam besed. Tako mi je hudo. Bila mi je kot sestrica. Zlata naša Foxyca Majči, vedno boš z mano, vedno boš z nami v najlepših spominih,« je zapisala. V njeni objavi so se oglasili tudi drugi znani. Nekdanja televizijska voditeljica Alenka Kesar je zapisala: »Izražam iskreno sožalje in sočutje. Kako mlada še, premlada...«. Iskreno sožalje je izrazila Taya Damjan, pevec Sebastian pa je svojo žalost izrazil z jokajočim emotikonom.

S Tanjo Žagar in Majo Mauko je bila v skupini tudi Mirna Reynolds. Tudi njo je ta smrt zelo prizadela. »Majči ... Ni besed,« je zapisala in k temu dodala še emotikon, ki prikazuje zlomljeno srce.

Nekdanji menedžer Miki Šarac je ob tragičnem dogodku zapisal: »Pretresen in žalosten, nimam besed.« Ob izgubi nekdanje članice so na Facebook strani skupine Foxy Teens zapisali: »Z veliko žalostjo in praznino v srcih sporočamo, da nas je zapustila naša Foxyca Majči. Najlepši možni spomini pa ostajajo za vedno.«