Znani slovenski par še zmeraj v cvetju

Slovenski oglaševalski guru Aljoša Bagola in igralka Iva Krajnc Bagola, ki veljata za enega najbolj skladnih parov na slovenski sceni, sta na prvi pomladni dan zaznamovala poseben mejnik. Pred trinajstimi leti je namreč med njima preskočila iskrica in od takrat sta nerazdružljiva.

V nedeljo pa je igralka na družbenem omrežju delila s sledilci fotofrafije z zapisom: »Še zmeraj v cvetju. In v pižamah. Sicer pa trinajst let par in točno sedem let mož in žena.«

Pod objavo se je usul plaz čestitk, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

Preberite še: