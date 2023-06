Ne boste verjeli, s kakšnim prevoznim sredstvom se prevaža Aljoša Bagola

Toplejši meseci v letu so kot nalašč za dogodivščine na motorju. Med tistimi, ki ta čas izkoristijo za vožnjo z motorjem, je tudi poznani marketinški strokovnjak, v zadnjih letih pa tudi uspešen pisec knjig, Aljoša Bagola. Na svojem instagram profilu je sedaj objavil zanimivo sliko, na kateri je pokazal svoj oldtimer motor. Gre za motor, ki na cesti zagotovo privablja poglede.

»To je moj motor, star 69 let. Imam ga v Prekmurju, kjer so ceste, vsaj v krajinskem parku Goričko, manj prometne, krajina pa krasna in ravno prav razgibana za rompompom (kar je hkrati tudi najboljši približek temu, kako motor dejansko rohni.),« nam je zaupal Aljoša.

Priljubljeni pisec, ki je izdal dve veliki knjižni uspešnici Srečo, prosim in Kako izgoreti, je na svojem instagram profilu sliko šaljivo pokomentiral z: »Oldtimer spet v pogonu. (Motor je pa tudi popravljen.).« No, upamo, da bosta z motorjem naredila še veliko varnih kilometrov.