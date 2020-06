Znani Slovenec se je snemal, ko je kršil pravila, in to objavil na facebooku?! (FOTO)

Pravila so postavljena, da se jih držimo, in ne zato, da jih kršimo. Zaradi varnosti nas in drugih.



Na družabnih omrežjih se je v teh dneh znašel posnetek vožnje znanega Slovenca (ime hranimo v uredništvu), na katerega ste nas opozorili bralci. Video je objavil kar sam, iz njega pa je razvidno, da se je peljal po avtocesti A4. Če gre za slovensko, ta poteka od avtocestnega razcepa Slivnica proti mejnemu prehodu Gruškovje na meji z Republiko Hrvaško. Slovenec, ki je širši javnosti znan iz resničnostnih šovov, tudi iz oddaje Zvezde plešejo, katere snemanje je prekinil novi koronavirus, je po njej dirjal več kot 160 kilometrov na uro. Iz perspektive pa se zdi, da je posnetek kar izpod njegovih rok.



Preverjamo, ali je za volanom prehitrega vozila res sedel on in ali je med prehitro vožnjo res kar sam uporabljal mobilni telefon ter snemal. Ko bomo imeli še njegovo pojasnilo, bomo razkrili tudi njegovo ime.