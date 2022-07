Znani Slovenec prosi za pomoč: takšnega herpesa še ni imel (FOTO)

Fotograf Tibor Golob se je znašel v zagati. Te dni je na dopustu s prijateljico Niko Krmec, a ga je doletela nevšečnost. Po zgornji ustnici se mu je naredil ogromen herpes in nadlogo se je odločil rešiti tudi z domačo lekarno. Na internetu je prebral, da pomaga, če si na herpes vtreš česen, in to je tudi preizkusil.

FOTO: Instagram

Je pa povedal, da vse skupaj zelo peče. Sledilce je prosil za pomoč, kako naj herpes čim prej odpravi, in verjetno je prejel kup koristnih nasvetov. Ga pa neprijetna težava ni ovirala pri raziskovanju in odkrivanju novih kotičkov ter ustvarjanju čudovitih fotografij.