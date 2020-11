Znani pevci in pevke spet v šolskih klopeh

Mirna Reynolds se je preizkusila v matematiki, ki je nikoli ni marala.

Sredi novembra, natančneje v petek, 13., bo na sporedu TV3 ob 21.15 prva oddaja z naslovom Moja pesem, tvoj glas. Gre za novo zabavno glasbeno-razvedrilno oddajo, ki jo bo vodilain bo v teh časih zagotovo pritegnila gledalce, ki ob vsakodnevnem spremljanju nič kaj prijaznih novic potrebujejo razvedrilo.Vodenje so zaupali simpatični Ingrid Ulaga, v njej pa bo sodelovalo šest izvrstnih domačih vokalistov iz različnih glasbenih žanrov:, pevec skupine Kingston, in. Še pred odhodom na glamping resort Kolpa, kjer so posneli vse oddaje, so si pevci morali izbrati od vsakega po eno skladbo in jo predelati po svojem okusu. V vsaki oddaji bodo vsi peli pesmi od enega od njih, a bodo uspešnice, ki ste jih bili vajeni slišati v izvirniku, zvenele drugače. Včasih celo boljše od originala. Na vsak način pa bodo še bolj zabavne ali ganljive.Oddaje se bodo začele z reportažo iz Bele krajine, kjer so bili pevci nastanjeni, kamera pa jih je snemala tudi čez dan, ko so se družili in zabavali. Tako bomo lahko videli, s kakšnim zajtrkom so jim postregli, kdo je skrbel za rekreacijo, kako so vadili in peli pesmi, s katerimi so se zvečer predstavili, in kako so zvenele druge domače in tuje uspešnice, ob katerih so se zabavali in družili.Sodelujoči so se sicer med seboj večinoma poznali. Eni bolje, drugi manj, zanimivo pa je, da nihče osebno ni poznal Božidarja Wolfanda - Wolfa, ker je vrsto let živel v tujini. V tednu dni druženja in skupnega bivanja ob Kolpi pa so vsi pevci in pevke spletli trdna prijateljstva, kar se bo čutilo v vsaki oddaji posebej. Četudi so se že na prvem snemanju dobro zabavali, pa se je hitro izkazalo, da so oddaje iz snemanja v snemanje bolj divje, pestre in predvsem nabite s čustvi, saj niti huronskega smeha niti solz ni manjkalo. Med drugim so druščino en dan, ko je deževalo, povabili nazaj v šolske klopi. V zelo posebni šoli, imenovani Brihtna glava, so preizkusili svoje znanje in se zelo zabavali, na koncu pa so vsi prejeli tudi spričevala. »Priznam, da v šoli nisem bila med najbolj pridnimi, med poukom sem se pogosto smejala, zato sem morala večkrat iz učilnice. Bolj ko so mi govorili, da se moram nehati smejati, bolj smešno mi je bilo vse. Sicer pa mi je šlo najbolje pri angleščini in slovenščini, težave pa sem imela pri matematiki, kemiji in fiziki. Še zlasti matematike sem se vedno bala, a sem kljub vsemu rada hodila v šolo,« nam je priznala Mirna. Da mu je bilo v šoli vedno fajn, priznava tudi Reno, pevec skupine Kingston.»Moje ocene so bile vedno nekje v zlati sredini,« nam je dejal. Lepe spomine na šolske dni ima Eva Hren, ki je bila potem, ko je šolanje združila z glasbeno šolo, vedno odlična, nikoli pa piflarka. »Nikoli tudi nisem bila v klubu elitnih bejbik. Običajno so bila to tri avšasta dekleta, ki so vladala celemu razredu. Včasih pa sem se za tiste, ki so bili zapostavljeni, tudi stepla,« nam je priznala Hrenova. Pa Rudi Gas? »Bil sem zelo priden učenec. V tretjem razredu sem imel učiteljico Simončičevo, ki je vse po vrsti mlatila, jaz pa sem bil njen ljubček. Ker nisem bil barabin, imam na šolo res zelo lepe spomine,« je dejal. Wolf pa je priznal, da je bila njegova največja šibka točka vedenje, ki je bilo vedno slabše ocenjeno. Čeprav je bil priljubljen in tudi odličen, pa šole ni maral pretirano. Skratka, brez dvoma bo oddaja, ki prihaja na zaslone TV3, zabavna in več kot primerna za koronske čase. V njej pa bomo slišali številne uspešnice, ki bodo iz ust glasbenikov zvenele drugače kot v originalu.